Lancio della consultazione MECDU!

Ile-de-France Mobilités vi invita a esprimere il vostro parere sulla compatibilità dei documenti di pianificazione urbana (MECDU), necessaria per la realizzazione del progetto.

Dal 16 ottobre al 12 novembre 2023, approfitta di questa consultazione per esprimere le tue opinioni sulla compatibilità del piano urbanistico locale (PLU) di Perreux-sur-Marne.

Questa consultazione normativa non ha quindi lo scopo di discutere l'opportunità del progetto Bus Bord de Marne in quanto è già stato sottoposto a consultazione preliminare nel 2020. Le evoluzioni del progetto saranno oggetto di una nuova fase di consultazione pubblica durante l'inchiesta pubblica.

Cos'è MECDU?

La compatibilità dei documenti urbanistici è una procedura che garantisce che il progetto sia preso in considerazione dai documenti di pianificazione urbana, adattando e modificando alcune delle sue disposizioni normative.

Sei interessato a questa consultazione? Per comprendere tutti gli strumenti e aiutarti a comprendere la procedura e le sue modalità, troverai di seguito:

Il dossier di consultazione preliminare MECDU

Il modulo di notifica online

Vai alla sezione dedicata a questa consultazione se vuoi saperne di più!