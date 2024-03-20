Domani incontro pubblico: focus sugli sviluppi a Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-bois
Il team di progetto vi incontrerà domani sera per presentare le evoluzioni del progetto dalla consultazione preliminare, con particolare attenzione agli sviluppi a Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne.
- Incontro pubblico giovedì 21 marzo 2024 dalle 19:30 alle 21:30
Municipio di Perreux-sur-Marne
Nel frattempo, è possibile visualizzare il video di presentazione del progetto.
Sono previsti altri 3 incontri:
- Incontro pubblico martedì 2 aprile 2024 dalle 19 alle 21
Municipio di Neuilly-sur-Marne
Focus sulle strutture a Neuilly-sur-Marne
- Incontro pubblico giovedì 4 aprile dalle 19:30 alle 21:30
Municipio di Neuilly-Plaisance
Focus sui servizi a Neuilly-Plaisance
- Incontro con i viaggiatori
Lunedì 25 marzo dalle 17:30 alle 19:30
Piazzale della stazione degli autobus di Chelles-Gournay
Focus sui servizi a Chelles