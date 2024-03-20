Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Domani incontro pubblico: focus sugli sviluppi a Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-bois

Il team di progetto vi incontrerà domani sera per presentare le evoluzioni del progetto dalla consultazione preliminare, con particolare attenzione agli sviluppi a Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne.

  • Incontro pubblico giovedì 21 marzo 2024 dalle 19:30 alle 21:30
    Municipio di Perreux-sur-Marne

Nel frattempo, è possibile visualizzare il video di presentazione del progetto.

Sono previsti altri 3 incontri:

  • Incontro pubblico martedì 2 aprile 2024 dalle 19 alle 21
    Municipio di Neuilly-sur-Marne
    Focus sulle strutture a Neuilly-sur-Marne
  • Incontro pubblico giovedì 4 aprile dalle 19:30 alle 21:30
    Municipio di Neuilly-Plaisance
    Focus sui servizi a Neuilly-Plaisance
  • Incontro con i viaggiatori
    Lunedì 25 marzo dalle 17:30 alle 19:30
    Piazzale della stazione degli autobus di Chelles-Gournay
    Focus sui servizi a Chelles