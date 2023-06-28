Newsletter n°1: inizia una nuova fase di studio

Data di pubblicazione: 10 maggio 2021

È stata pubblicata la prima newsletter del progetto Bus Bords de Marne. Valutazione della consultazione, presentazione degli studi futuri e dei prossimi passi... Trova in poche pagine tutte le novità del progetto.

Dopo l'approvazione dei risultati della consultazione da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 14 aprile 2021, riprendono gli studi per il progetto Bus Bords de Marne.

Condotti da Île-de-France Mobilités in stretta collaborazione con le autorità locali, questi studi consentiranno di raccogliere i dati tecnici necessari per la progettazione del progetto, di specificarne le caratteristiche e l'integrazione urbana, di identificarne gli impatti sull'ambiente e di stabilire la sua prima valutazione socioeconomica.

In particolare, nuovi studi sul traffico stradale valuteranno gli effetti del progetto Bus Bords de Marne sulle condizioni del traffico sulla RD34 e più in generale sulle strade adiacenti, per informare la scelta dello sviluppo che alla fine sarà portata all'inchiesta pubblica.

Inoltre, verrà stabilita la fotografia ambientale del territorio, chiamata "stato iniziale". Qualità dell'aria, fauna e flora, rumore... Molti temi saranno studiati. Saranno quindi valutati i potenziali impatti del progetto, secondo diversi scenari.

I risultati degli studi saranno gradualmente condivisi con le comunità e i partner del progetto, attraverso i forum di dialogo esistenti, e poi con le associazioni e il pubblico.

Questa fase di studi si estenderà fino all'inchiesta pubblica, prevista per il 2023.