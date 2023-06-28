Nuovo metodo di consultazione: Ile-de-France Mobilités mette a disposizione del pubblico un numero verde
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 14 dicembre 2020
Hai un'opinione sul progetto Bus Bords de Marne?
Puoi inviare il tuo contributo sugli spazi partecipativi del sito web, e ora puoi anche condividere la tua opinione telefonicamente.
I team di Ile-de-France Mobilité sono a vostra disposizione al numero 0 805 38 58 83 (numero verde) su:
- Mercoledì 16 dicembre 2020 dalle 18 alle 20
- Mercoledì 13 gennaio 2021 dalle 12:00 alle 14:00
- Mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 12:00 alle 14:00
- Mercoledì 3 febbraio 2021 dalle 18 alle 20
Queste 4 hotline sono organizzate su orari flessibili e la durata di ogni comunicazione sarà limitata per consentire l'espressione del maggior numero.
Prossimi incontri a gennaio
Oltre a queste permanenze, i team di Ile-de-France Mobilités stanno facendo del loro meglio per garantire che gli incontri fisici inizialmente programmati prima dell'annuncio del confinamento possano svolgersi a gennaio. Se ciò non fosse possibile, verrebbe programmata una riunione a distanza (come la videoconferenza).
Tieniti informato sui nuovi termini e condizioni: iscriviti qui per ricevere un avviso via email.
La consultazione continua anche sul sito: per partecipare è qui!