Partecipa alla consultazione sul progetto!

Data di pubblicazione: 29 ottobre 2020

Dal 9 novembre 2020 all'8 febbraio 2021, partecipa alla consultazione pubblica del progetto Bus Bords de Marne. È un momento di informazione e scambio che arricchisce il progetto e lo fa evolvere grazie alle opinioni. Residenti, utenti dell'ex RN34, viaggiatori, aziende, associazioni, comunità, ecc. : siete tutti invitati a partecipare!

A seguito degli annunci del governo relativi alla crisi sanitaria e al confinamento nazionale, tutti gli incontri fisici programmati sono in fase di riadattamento. Tieniti informato sui nuovi termini e condizioni: iscriviti qui per ricevere un avviso via email.

La consultazione rimane aperta sul sito: per partecipare è qui!