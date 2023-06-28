Partecipa alle prossime riunioni di consultazione!

Data di pubblicazione: 8 gennaio 2021

La consultazione pubblica sul progetto Bus Bords de Marne avviata il 9 novembre 2020 proseguirà fino all'8 febbraio 2021. Gli incontri inizialmente previsti per novembre e poi annullati a causa del confinamento sono organizzati da Île-de-France Mobilités a gennaio e febbraio (vedi calendario sotto). Approfitta di questo momento di informazione e scambio per esprimere la tua opinione. Tutti i contributi raccolti alimenteranno la riflessione di Ile-de-France Mobilités. Residenti, utenti dell'ex RN34, viaggiatori, aziende, associazioni, comunità, ecc. : siete tutti invitati a partecipare!

Partecipare ai workshop in videoconferenza

(registrazione obbligatoria)

Sabato 23 gennaio dalle 9.00 alle 12.00

Workshop incentrato sul territorio

"Carrefour Leclerc / triangolo Val de Fontenay"

Workshop incentrato sul territorio

"ZAC Maison Blanche e Ville-Evrard"

Workshop a distanza previa registrazione (limite 25 persone), in videoconferenza

Iscriviti qui ai laboratori-passeggiate

Il numero di partecipanti al workshop è limitato. Per partecipare è necessaria l'iscrizione 2 giorni lavorativi prima dei laboratori-passeggiate (fino ad esaurimento posti). La partecipazione di persone che non si sono registrate in anticipo non può essere garantita.

Il team del progetto ti viene incontro*, vieni a informarti

Lunedì 18 gennaio dalle 16:30 alle 19:00 – Incontro tra viaggiatori e prossimità

Parvis de la piscine Belvaux tra 2 fermate della linea 113 – Le Perreux-sur-Marne

Stazione ferroviaria Val de Fontenay – Fontenay-sous-Bois

Avenue du Maréchal Foch di fronte al Marché du Centre-Ville – Neuilly Plaisance

Stazione ferroviaria di Chelles-Gournay

Fermata 113 – Place de la résistance – Neuilly-sur-Marne

* Subordinatamente all'ottenimento di autorizzazioni ufficiali e alla compatibilità con le misure governative del momento. Gli orari possono essere riadattati all'ultimo minuto in caso di coprifuoco avanzato. Tieniti informato in tempo reale sul sito web e/o iscriviti alle notizie qui.

Chiama il numero verde

Puoi condividere la tua opinione per telefono. I team di Ile-de-France Mobilités sono a vostra disposizione al numero 0 805 38 58 83 (numero verde):

Mercoledì 13 gennaio 2021 dalle 12:00 alle 14:00

Mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 12:00 alle 14:00

Mercoledì 3 febbraio 2021 dalle 18 alle 20

La durata di ogni comunicazione sarà limitata al fine di consentire l'espressione del maggior numero.

Partecipa online!

SULLA MAPPA PARTECIPATIVA

Puoi geolocalizzare la tua opinione, una domanda o una proposta.

Hai anche la possibilità di consultare e commentare altre proposte.

SUL MODULO DI NOTIFICA

Scrivi una recensione gratuita o una domanda nel modulo di recensione.

Rimani informato in tempo reale sui potenziali cambiamenti legati alla crisi sanitaria o sulle prossime notizie sul progetto: iscriviti quiper ricevere un avviso via email.