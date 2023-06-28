Progetto correlato: inchiesta pubblica sul progetto di estensione della metropolitana 1

Dal 31 gennaio al 2 marzo 2022 si terrà l'inchiesta pubblica sul progetto di estensione della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay, un passo importante organizzato dalla prefettura di Val-de-Marne per informarsi e dare la sua opinione sul progetto.

Il progetto di estensione della Metro 1 e del Bus Bords de Marne

Guidato congiuntamente da Île-de-France Mobilités e RATP, questo progetto prevede la creazione di 3 nuove stazioni: Les Rigollots, Grands Pêchers e Val de Fontenay. Con queste tre nuove stazioni, l'estensione consentirà di offrire un altro percorso di trasporto ai futuri utenti dell'autobus Bords de Marne in corrispondenza della Val de Fontenay. Servirà meglio circa 73.500 abitanti di Vincennes, Fontenay-sous-Bois e Montreuil e rafforzerà la robustezza della rete di trasporto attraverso una rete efficiente. Fornirà un importante collegamento con la RER A ed E, la futura linea 15 est del Grand Paris Express, la futura estensione del tram T1, nonché l'autobus Bords de Marne alla stazione di Val de Fontenay. Fornirà un'alternativa affidabile e confortevole all'auto e contribuirà così all'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Ile-de-France. 95.000 passeggeri aggiuntivi sono attesi ogni giorno su questa estensione.