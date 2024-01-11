Feedback sul Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités del 7 dicembre 2023

Il 7 dicembre 2023, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato lo schema di principio (SDP) per il progetto Bus Bords de Marne e il fascicolo di indagine preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità (DEUP).

Qual è lo schema a blocchi?

Lo schema a blocchi viene utilizzato per costituire il fascicolo di indagine prima della dichiarazione di pubblica utilità. Definisce il programma funzionale dell'operazione in termini di integrazione urbana e ambientale, funzionamento, sicurezza, intermodalità e tenendo conto delle raccomandazioni risultanti dalla consultazione. Specifica ulteriormente il costo e la pianificazione del progetto considerando i potenziali rischi e pericoli. Il programma sarà definitivamente interrotto dopo l'inchiesta pubblica, al termine degli studi preliminari di progetto.

Il prossimo passo? L'inchiesta pubblica

Il progetto prosegue ora con la preparazione dell'indagine preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità. Il fascicolo di indagine, che presenta in dettaglio il progetto e il suo impatto sull'ambiente, sarà esaminato dai servizi statali sotto la guida della Prefettura di Val-de-Marne in collaborazione con le Prefetture di Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne.

Questo fascicolo sarà disponibile per la consultazione e l'osservazione pubblica durante l'inchiesta pubblica, un passo normativo chiave prima dell'inizio dei lavori, condotta sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente. L'inchiesta pubblica è prevista per la seconda metà del 2024, subordinatamente al calendario stabilito dalla Prefettura.

Nel corso dell'anno possono essere organizzati altri incontri informativi.

Il sito web del progetto sarà aggiornato molto presto in linea con il contenuto del diagramma di principio.