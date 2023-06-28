Uno sguardo ai test dell'autobus biarticolato a Chelles

Data di pubblicazione: 20 aprile 2023

Martedì 18 aprile, le squadre del progetto Bus Bords de Marne hanno effettuato, con l'aiuto dei trasportatori, della città, della polizia municipale e della Comunità di agglomerazione Paris Vallée de la Marne, prove di rotazione e attracco con un autobus biarticolato di 24 metri sull'Avenue du Maréchal Foch e alla stazione di Chelles-Gournay. Questo autobus è attualmente utilizzato sulla rete di Metz ed è stato messo a disposizione di Île-de-France Mobilités per questi test.

L'obiettivo? Verificare la compatibilità degli sviluppi previsti nell'ambito del progetto Bus Bords de Marne per ospitare il capolinea di questa nuova linea di autobus con un alto livello di servizio che dovrebbe collegare Val de Fontenay a Chelles-Gournay entro il 2030.

Questo tipo di autobus, che ha una maggiore capacità rispetto agli autobus convenzionali e articolati attualmente in funzione sulla linea 113, può trasportare circa 150 passeggeri per soddisfare le esigenze di mobilità su questa nuova rotta.

Proseguono gli studi in vista dell'inchiesta pubblica sul progetto prevista per il 2024.

Per rimanere informato, iscriviti alle novità del progetto!