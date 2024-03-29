Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Incontro pubblico martedì: focus sugli sviluppi a Neuilly-sur-Marne

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Il team del progetto vi incontrerà martedì sera per presentare le evoluzioni del progetto dalla consultazione preliminare, con particolare attenzione agli sviluppi a Neuilly-sur-Marne

  • Incontro pubblico martedì 2 aprile 2024 dalle 19 alle 21
    Municipio di Neuilly-sur-Marne (1 place François Mitterrand)

Nel frattempo, è possibile visualizzare il video di presentazione del progetto.

Dopo altri due incontri a Perreux-sur-Marne e Chelles nelle ultime settimane, giovedì sarà in programma un ultimo incontro:

  • Incontro pubblico giovedì 4 aprile dalle 19:30 alle 21:30
    Municipio di Neuilly-Plaisance
    Focus sui servizi a Neuilly-Plaisance