Incontro pubblico martedì: focus sugli sviluppi a Neuilly-sur-Marne
Il team del progetto vi incontrerà martedì sera per presentare le evoluzioni del progetto dalla consultazione preliminare, con particolare attenzione agli sviluppi a Neuilly-sur-Marne
- Incontro pubblico martedì 2 aprile 2024 dalle 19 alle 21
Municipio di Neuilly-sur-Marne (1 place François Mitterrand)
Nel frattempo, è possibile visualizzare il video di presentazione del progetto.
Dopo altri due incontri a Perreux-sur-Marne e Chelles nelle ultime settimane, giovedì sarà in programma un ultimo incontro:
- Incontro pubblico giovedì 4 aprile dalle 19:30 alle 21:30
Municipio di Neuilly-Plaisance
Focus sui servizi a Neuilly-Plaisance