Inchiesta pubblica: parere favorevole sul progetto!

A seguito dell'inchiesta pubblica sul progetto Bus Bords de Marne che si è svolta dal 14 ottobre al 13 novembre 2024, la commissione d'inchiesta indipendente ha espresso parere favorevole sulla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità del progetto e sulla compatibilità dei documenti urbanistici previsti.

La commissione d'inchiesta ritiene in particolare "dopo aver valutato i vantaggi e gli svantaggi di questo progetto, che i suoi risultati siano positivi".

Questo parere favorevole è accompagnato da due riserve e sei raccomandazioni.

Le riserve riguardano la messa in sicurezza dei flussi intorno alla stazione di Neuilly-Plaisance e l'abbandono della prevista acquisizione del parcheggio privato Pérotin a Chelles.

Le raccomandazioni riguardano: l'analisi degli attuali tempi di percorrenza della 113 e l'impatto sui rinvii del traffico nelle strade adiacenti, il confronto dei modelli di traffico stradale con l'evoluzione effettiva del traffico, lo studio di diverse varianti (per ridurre il rischio di congestione ai margini di Neuilly-Plaisance/Le Perreux-sur-Marne, per aggiungere una stazione tra le stazioni rue du Port e Pointe de Gournay), ottimizzare i costi e migliorare il servizio dell'autobus 113 fino alla messa in servizio del progetto.