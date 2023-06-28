Scopri gli sviluppi previsti in questo settore, in fase di studi preliminari e presentati alla consultazione prima dell'inverno 2020-2021:

A Chelles, l'autobus Bords de Marne prenderà Avenue du Maréchal Foch, tra Avenue du Général e Place Gasnier Guy.

2 stazioni sono offerte su questo lineare di 900 m:

Maresciallo Foch*

Chelles – Gournay RER

Un unico binario dedicato, situato al centro della strada, sarà creato in direzione della stazione RER Chelles-Gournay (direzione sud-nord). Nella direzione opposta, gli autobus circoleranno nel traffico generale.

Le strutture dedicate agli autobus faciliteranno il collegamento con la stazione RER di Chelles-Gournay, manterranno il parcheggio e manterranno l'accessibilità ai negozi. Una pista ciclabile bidirezionale si trova a nord della strada.

A seguito della consultazione preliminare, sono in corso studi preliminari volti a chiarire e approfondire gli sviluppi del progetto: la distribuzione delle funzionalità sulle strade e in particolare il numero di corsie stradali, l'ubicazione precisa dei terminal e delle stazioni, le modalità di funzionamento degli autobus, il numero di corsie stradali e il funzionamento degli incroci, l'inserimento di percorsi ciclabili e pedonali, la rivegetazione lungo il percorso, ecc.

In questo settore, Île-de-France Mobilités approfondirà in particolare il posizionamento delle stazioni e si concentrerà sul chiarimento delle interconnessioni del progetto con la stazione di Chelles-Gournay al fine di ottimizzare i collegamenti per tutte le modalità (pedoni, ciclisti, utenti del trasporto pubblico).

* I nomi delle stazioni sono provvisori

** La presentazione del progetto sarà aggiornata quando saranno finalizzati gli studi preliminari di Schéma de Concept