Neuilly-Plaisance a Neuilly-sur-Marne

Scopri gli sviluppi previsti in questo settore, in fase di studi preliminari e presentati alla consultazione prima dell'inverno 2020-2021**:

L'autobus Bords de Marne prenderà Boulevard Gallieni a Neuilly-Plaisance, poi Boulevard Foch, Avenue de Gaulle e Avenue Leclerc a Neuilly-sur-Marne.

5 stazioni sono proposte su questo lineare di 2,3 km:

Neuilly-Plaisance RER

Aristide Briand*

Foch – de Gaulle*

Piazza della Resistenza*

Verdun*

Le corsie dedicate agli autobus saranno situate al centro della strada al fine di facilitare l'accesso locale e offrire una velocità operativa ottimale degli autobus (limitazione dei conflitti agli incroci).

Durante la consultazione preliminare, la riduzione del numero di corsie dedicate agli automobilisti è stata considerata secondo due opzioni, con l'obiettivo di approfondire ciascuna di esse nei seguenti studi:

due corsie in direzione di Parigi e una corsia di Chelles,

una corsia per senso di marcia.

Una pista ciclabile bidirezionale si trova a nord della strada.

Tra Boulevard Gallieni e Boulevard Foch, i miglioramenti promuoveranno il servizio alla stazione RER di Neuilly-Plaisance, miglioreranno la qualità urbana dell'asse e saranno compatibili con lo scartamento dei convogli eccezionali.

Tra Avenue du Général de Gaulle e Avenue du Maréchal Leclerc, gli sviluppi promuoveranno il servizio dei centri urbani, il miglioramento dell'ambiente di vita, l'attraversamento di Place de la Résistance e saranno compatibili con le dimensioni dei convogli eccezionali.

A seguito della consultazione preliminare, sono in corso studi preliminari volti a chiarire e approfondire gli sviluppi del progetto: la distribuzione delle funzionalità sulle strade e in particolare il numero di corsie stradali, l'ubicazione precisa dei terminal e delle stazioni, le modalità di funzionamento degli autobus, il numero di corsie stradali e il funzionamento degli incroci, l'inserimento di percorsi ciclabili e pedonali, la rivegetazione lungo il percorso, ecc.

In questo settore, Île-de-France Mobilités ha confermato che durante questi studi saranno esaminati in particolare gli impatti del progetto sul traffico stradale, al fine di informare la scelta dello sviluppo che alla fine sarà portata all'inchiesta pubblica. Le autorità locali saranno strettamente coinvolte nelle discussioni su questo tema. Gli sviluppi proposti dovranno essere coerenti da un capo all'altro del percorso, per evitare la comparsa di "colli di bottiglia". Questi studi consentiranno inoltre di specificare i principi di funzionamento degli incroci, i principali punti di congestione del traffico stradale, e di definire le necessarie misure di accompagnamento sulle strade in prossimità dell'ex RN34.

Infine, l'interconnessione tra l'autobus Bords de Marne e la stazione di Neuilly-Plaisance sarà approfondita al fine di facilitare i collegamenti per tutte le modalità (pedoni, ciclisti, utenti dei trasporti pubblici).

* I nomi delle stazioni sono provvisori

** La presentazione del progetto sarà aggiornata quando saranno finalizzati gli studi preliminari di Schéma de Concept