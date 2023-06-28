Scopri il progetto

Oggi, 22 stazioni degli autobus, a volte molto vicine l'una all'altra, si trovano in questo settore, non favorendo una circolazione fluida degli autobus.

Il numero e il posizionamento di alcune fermate saranno modificati nell'ambito del progetto della nuova linea Bus Bords de Marne, per garantire tempi di percorrenza più efficienti. Ad oggi, il progetto prevede di servire 17 stazioni, distanziate in media di 500 m l'una dall'altra e posizionate il più vicino possibile agli alloggi e alle strutture. Questo per garantire un buon equilibrio tra un buon servizio del settore e un'offerta di autobus efficiente. L'ubicazione delle stazioni non è ancora definitiva in questa fase e sarà perfezionata nell'ambito degli studi preliminari attualmente in corso.

Le stazioni Bus Bord de Marne saranno facilmente individuabili e accessibili a tutti. Saranno dotati di numerose strutture (rifugio, posti a sedere, informazioni ai passeggeri in tempo reale, accessibilità per le persone con mobilità ridotta, terminale per l'acquisto di biglietti di trasporto, ecc.).