Scopri il progetto

Obiettivi
- Offrire un mezzo di trasporto veloce, affidabile e comodo e migliorare le prestazioni delle altre linee di autobus sul territorio,
- Garantire un collegamento efficiente e collegamenti con le stazioni (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance e Chelles-Gournay),
- Sostenere i progetti di sviluppo del territorio servendo il più vicino possibile le aree in progetto (in particolare la ZAC Maison Blanche e il distretto di Val de Fontenay),
- Creare percorsi continui, confortevoli e sicuri, in particolare per passeggiate a piedi e in bicicletta,
- Migliorare l'ambiente di vita contribuendo alla ristrutturazione dello spazio pubblico e alla calma della circolazione.
Migliorare il traffico degli autobus
L'ex RN 34, un importante asse di servizio locale che fornisce un collegamento diretto con Parigi, è pesantemente utilizzato (da 17.000 a 29.000 veicoli / giorno), in particolare dalla rotonda del generale Leclerc a Perreux-sur-Marne a Place de la Résistance a Neuilly-sur-Marne e dalla punta di Gournay all'ingresso di Chelles.
Il traffico degli autobus è ora difficile. I capricci del traffico (congestione, fermate stradali, incroci semaforici) generano problemi di regolarità e tempi di percorrenza più lunghi per le linee di autobus che lo utilizzano, in particolare la linea 113. Tuttavia, l'offerta di autobus è essenziale per raggiungere la rete ferroviaria e accedere ai centri di lavoro nel cuore della metropoli.
L'autobus Bords de Marne circolerà su corsie di traffico dedicate con priorità agli incroci e agli sviluppi puntuali (corridoi di avvicinamento e riqualificazione degli incroci). Beneficerà così di una migliore regolarità e di tempi di percorrenza ridotti. Questi miglioramenti potrebbero avvantaggiare anche altre linee di autobus.
Fermate ridisegnate
Oggi, 22 stazioni degli autobus, a volte molto vicine l'una all'altra, si trovano in questo settore, non favorendo una circolazione fluida degli autobus.
Il numero e il posizionamento di alcune fermate saranno modificati nell'ambito del progetto della nuova linea Bus Bords de Marne, per garantire tempi di percorrenza più efficienti. Ad oggi, il progetto prevede di servire 17 stazioni, distanziate in media di 500 m l'una dall'altra e posizionate il più vicino possibile agli alloggi e alle strutture. Questo per garantire un buon equilibrio tra un buon servizio del settore e un'offerta di autobus efficiente. L'ubicazione delle stazioni non è ancora definitiva in questa fase e sarà perfezionata nell'ambito degli studi preliminari attualmente in corso.
Le stazioni Bus Bord de Marne saranno facilmente individuabili e accessibili a tutti. Saranno dotati di numerose strutture (rifugio, posti a sedere, informazioni ai passeggeri in tempo reale, accessibilità per le persone con mobilità ridotta, terminale per l'acquisto di biglietti di trasporto, ecc.).
Collegare le stazioni
Le stazioni di Val de Fontenay, Neuilly-sur-Marne e Chelles-Gournay sono tre hub principali per raggiungere i centri di occupazione della metropoli attraverso la rete ferroviaria. Sono anche i capolinea di una dozzina di linee di autobus.
Una volta messo in servizio, l'autobus Bords de Marne collegherà efficacemente queste tre stazioni, al fine di facilitare i collegamenti con l'offerta di trasporto esistente e futura (messa in servizio del T1 e dell'estensione della RER E a La Défense e, entro il 2030, messa in servizio della M15 e della M16).
Sostenere lo sviluppo territoriale
Entro il 2030
Entro il 2030, il territorio diventerà più denso con diversi progetti di sviluppo urbano come quelli di Val de Fontenay - Alouettes, la ZAC Maison Blanche o Ville Evrard. L'autobus Bords de Marne li servirà e soddisferà così le crescenti esigenze di viaggio. Fa anche parte di uno sviluppo globale dell'offerta di trasporto nel settore.
Il progetto Val de Fontenay – Alouettes
L'operazione di sviluppo, situata a nord e intorno alla stazione RER di Val de Fontenay, si sviluppa su 75 ettari. Mira ad aprire il quartiere Alouettes, sostenere lo sviluppo economico del settore, ridisegnare gli spazi pubblici a favore di modalità morbide a est e ovest del polo della stazione e rivegetare il quartiere. Il programma provvisorio prevede un programma provvisorio di circa 600.000 m² corrispondente alla creazione di 1.000 nuove unità abitative (esclusi alloggi specifici, hotel e quartiere Val de Fontenay), 300.000 m² di uffici, ovvero il raddoppio dell'attuale polo terziario, la creazione di varie strutture (un nuovo gruppo scolastico, attrezzature per la prima infanzia e attrezzature sportive strutturanti). SPL Marne et Bois detiene la concessione di sviluppo per conto della città di Fontenay-sous-Bois e dell'EPT Paris-Est Marne et Bois.
La BIA della Casa Bianca
Situato sul sito dell'ex ospedale Maison Blanche a Neuilly-sur-Marne, il progetto si sviluppa su 58 ettari. Alla fine ospiterà tra 4000 e 4200 unità abitative (o 10.000 abitanti), 40.000 m2 di attività, negozi, strutture e spazi pubblici e privati di qualità. Il principio è quello di plasmare una città sostenibile preservando e valorizzando il patrimonio e la biodiversità del sito. Le prime case sono state consegnate a giugno 2020 e i lavori saranno spalmati fino al 2022 per la prima fase. Le consegne successive saranno effettuate in fasi di circa 1.000 unità abitative entro il 2024, 2027 e 2031. Grand Paris Aménagement sta realizzando lo sviluppo della ZAC de Maison Blanche per conto di Grand Paris Grand Est. Per maggiori informazioni: https://leparcmb.fr/
Il progetto Ville Evrard
Situato a Neuilly-sur-Marne, a sud dell'ex RN34, il progetto prevede la costruzione di nuovi alloggi e alloggi riabilitati nel cuore storico dell'ospedale. Sono previsti anche negozi locali e un gruppo scolastico. Le consegne degli alloggi sono previste tra il 2025 e il 2028. L'accesso principale a questo nuovo quartiere avverrà tramite l'ex RN34 (avenue Jean Jaurès) in un nuovo incrocio da sviluppare, in collegamento con il Consiglio dipartimentale di Seine-Saint-Denis. Un progetto per una scuola superiore di istruzione generale di 800 studenti è incluso nel piano pluriennale di investimenti della Regione Ile de France.
Lo sviluppo della rete di trasporto
Sono previsti diversi progetti per sviluppare la rete di trasporto pubblico, in particolare negli hub esistenti: il tram T1 a Val de Fontenay (www.t1bobigny-valdefontenay.fr) e l'estensione della RER E a La Défense (www.rer-eole.fr) da Val de Fontenay e Chelles-Gournay, fino alla messa in servizio del progetto Bus Bords de Marne. Poi la metro 15 Est a Val de Fontenay (www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-15-est) e la metro 16 a Chelles-Gournay (www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-16), entro il 2030.
Migliorare l'ambiente di vita
Riqualificazione dello spazio pubblico
Il progetto Bus Bords de Marne prevede una riqualificazione qualitativa dello spazio pubblico, da "facciata a facciata" lungo l'intero asse: strade, strade, marciapiedi, mobili, illuminazione e piantagioni. Le strutture cercheranno di dare a ciascun utente il suo posto nello spazio pubblico. Gli studi preliminari attualmente in corso mirano in particolare ad approfondire le modalità di condivisione dello spazio pubblico tra le diverse funzionalità, alla luce degli insegnamenti tratti dalla consultazione.
Ciclisti e pedoni
Le strutture daranno a ciascun utente il suo posto nello spazio pubblico, in particolare promuovendo modalità morbide. In questa fase, il progetto prevede lo sviluppo di una pista ciclabile bidirezionale con una larghezza di 3 metri lungo tutto il percorso, nonché ampi marciapiedi per i pedoni, tenendo conto dei vincoli e delle esigenze generali del traffico e dei parcheggi. Gli studi attualmente in corso mirano a perfezionare questi sviluppi, alla luce degli insegnamenti tratti dalla consultazione, garantendo la promozione della capacità, della sicurezza e della continuità dei percorsi ciclabili e pedonali lungo l'intero percorso.
Architettura del paesaggio
Sarà effettuato anche il paesaggio. Gli studi attualmente in corso mirano a chiarirli cercando di promuovere la rivegetazione lungo il percorso e di evitare il più possibile impatti sugli alberi esistenti.
Adeguamento della rete di autobus
Il progetto sarà accompagnato da una riorganizzazione della rete di autobus locali, in modo che le altre linee beneficino in modo ottimale degli sviluppi realizzati.
Un servizio di autobus sarà mantenuto anche sui settori serviti dall'attuale linea 113 e non serviti dal Bus Bords de Marne: tra i comuni di Neuilly-Plaisance e Nogent-sur-Marne, poi da Chelles-Gournay RER al municipio di Chelles e al centro commerciale Terre-Ciel. Le riflessioni sull'organizzazione precisa della rete saranno effettuate 2 o 3 anni prima della messa in servizio del Bus al fine di dimensionare l'offerta il più vicino possibile alle esigenze osservate.