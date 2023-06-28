Dati personali - Informativa sulla privacy

Dai suoi siti web, Île-de-France Mobilités, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, può raccogliere ed elaborare informazioni che ti identificano (ad esempio: il tuo nome, i tuoi dati di contatto personali, il tuo indirizzo IP). Queste informazioni sono di seguito denominate "Dati personali" o "Dati".

La protezione dei dati è essenziale per costruire un rapporto di fiducia. A tal fine, Île-de-France Mobilités garantisce costantemente il rispetto delle norme legali – il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016 e la legge sulla protezione dei dati 78-17 del 6 gennaio 1978 e successive modifiche – sulla protezione dei dati personali e intende garantire una governance responsabile dei suoi archivi informatici e la massima trasparenza sul trattamento dei dati che opera. A tal biglietto, Île-de-France Mobilités ha nominato un responsabile della protezione dei dati (o DPO). Garantisce che il trattamento dei Dati personali attuato da Île-de-France Mobilités sia conforme alle normative applicabili.

La presente informativa spiega perché Île-de-France Mobilités può raccogliere i tuoi Dati, come i tuoi Dati saranno utilizzati e protetti, per quanto tempo saranno conservati e i diritti che hai.

Dati trattati nell'ambito dell'account Ile-de-France mobilités e del servizio Ile-de-France Mobilités Connect

Nell'ambito dell'utilizzo dell'account cliente Ile-de-France Mobilités, in qualità di titolare del trattamento, Ile-de-France Mobilités è tenuta a raccogliere e trattare i dati personali che ti riguardano. Inoltre, i servizi Navigo commercializzati da GIE Comutitres e accessibili dal sito web Ile-de-France Mobilités alla pagina "My Navigo" raccolgono anche dati personali che ti riguardano.

Questo trattamento viene effettuato in conformità con le normative vigenti ed è stato registrato nel registro dei trattamenti tenuto dal responsabile della protezione dei dati nominato da Ile-de-France Mobilités e dal GIE Comutitres.

Chi sono le persone i cui Dati vengono raccolti?

I dati raccolti e memorizzati nell'ambito dell'account cliente e dei servizi Navigo sono quelli degli utenti e dei clienti che creano un account cliente che consente loro di accedere a un'area clienti sicura che offre loro servizi dedicati.

Quali dati raccoglie Ile-de-France Mobilités?

Origine della collezione

Ile-de-France Mobilités raccoglie i Dati personali direttamente dall'utente tramite un modulo di registrazione.

Il GIE COMUTITRES raccoglie i dati personali dell'utente quando completa:

Il modulo di sottoscrizione e ordine per la fornitura dei Servizi e dei prodotti commercializzati dal GIE COMUTITRES,

I moduli di contatto nella pagina "My Navigo",

Il/i sondaggio/i e/o sondaggi di soddisfazione condotti dal GIE COMUTITRES.

Il modulo di richiesta di rimborso

I moduli di contatto del sito "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr

Dati dell'account Ile-de-France Mobilités

I dati raccolti e memorizzati come parte dell'account cliente sono:

Nome

Nome

Data di nascita

Dati del servizio Ile-de-France Mobilités Connect

I dati raccolti e conservati sono i seguenti:

Indirizzo e-mail

Parola d'ordine

Nell'ambito della gestione dei servizi offerti dal GIE COMUTITRES attraverso le pagine "My Navigo" e "Compensation", i dati raccolti appartengono alle seguenti categorie di dati personali:

Dati identificativi: cognome, nome, indirizzo postale, indirizzo email, numero di telefono, sesso, età/data di nascita;

Vita personale e professionale: istruzione, formazione;

Dati di connessione: cookie;

Informazioni economiche e finanziarie: numero di carta di credito, addebito diretto SEPA, estratto conto.

Nell'ambito della fornitura dei Servizi, il GIE COMUTITRES raccoglie i dati forniti nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo dei pacchetti / contratto e Navigo Pass.

Documenti giustificativi aggiuntivi necessari per l'ammissibilità di un rimborso

Perché vengono raccolti i dati?

I dati personali raccolti durante l'utilizzo dell'account Ile-de-France Mobilités sono destinati (con la loro base giuridica):

Identificare l'utente per proteggere l'accesso ai dati

Base giuridica: esecuzione delle condizioni generali di utilizzo dell'account Ile-de-France Mobilités

Base giuridica: esecuzione delle condizioni generali di utilizzo dell'account Ile-de-France Mobilités Sincronizzare le informazioni tra i sistemi

Base giuridica: esecuzione delle condizioni generali di utilizzo dell'account Ile-de-France Mobilités

Nell'ambito del trattamento attuato dal GIE COMUTITRES per conto di Ile-de-France Mobilités:

La gestione della tua autenticazione e il controllo del tuo accesso al sito e al tuo spazio personale;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali d'Uso dell'Account Ile-de-France Mobilités

Esecuzione delle Condizioni Generali d'Uso dell'Account Ile-de-France Mobilités Gestione e monitoraggio delle relazioni con i clienti;

Base giuridica: Legittimo interesse a garantire la gestione e il follow-up della relazione con il cliente

Legittimo interesse a garantire la gestione e il follow-up della relazione con il cliente Gestione e follow-up degli ordini di biglietti trasporto;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto Abbonamento online a un biglietto di trasporto;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto Gestione e prevenzione di furti e smarrimenti di carte o di un biglietto di trasporto;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto Visualizzazione o modifica dei dati relativi ai biglietti di trasporto dei clienti;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto Gestione e monitoraggio dei pagamenti online;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto Gestione delle vendite e del marketing;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto Misurare la qualità della soddisfazione;

Base giuridica: Legittimo interesse a combattere le frodi e le fatture non pagate in relazione alla fornitura dei Servizi.

Legittimo interesse a combattere le frodi e le fatture non pagate in relazione alla fornitura dei Servizi. Prospezione commerciale e personalizzazione delle offerte;

Base giuridica: Quando la prospezione commerciale è rivolta per servizi simili a quelli offerti biglietto delle CGUV, la base giuridica per il trattamento è l'interesse legittimo a offrire servizi simili e simili ai propri clienti. Quando la prospezione commerciale viene inviata per servizi non simili a quelli offerti al biglietto delle CGSU o da altri inserzionisti, la base giuridica per il trattamento è il consenso dell'utente

Quando la prospezione commerciale è rivolta per servizi simili a quelli offerti biglietto delle CGUV, la base giuridica per il trattamento è l'interesse legittimo a offrire servizi simili e simili ai propri clienti. Quando la prospezione commerciale viene inviata per servizi non simili a quelli offerti al biglietto delle CGSU o da altri inserzionisti, la base giuridica per il trattamento è il consenso dell'utente Effettuare analisi e studi statistici;

Base giuridica: Legittimo interesse a combattere le frodi e le fatture non pagate in relazione alla fornitura dei Servizi.

Legittimo interesse a combattere le frodi e le fatture non pagate in relazione alla fornitura dei Servizi. La lotta alle frodi e la prevenzione e la gestione dei mancati pagamenti;

Base giuridica: Legittimo interesse a combattere le frodi e le fatture non pagate in relazione alla fornitura dei Servizi.

Legittimo interesse a combattere le frodi e le fatture non pagate in relazione alla fornitura dei Servizi. Notizie da Ile de France Mobilités;

Base giuridica: Missione di servizio pubblico di Ile France Mobilités per inviare informazioni agli utenti dei trasporti in Ile de France

Missione di servizio pubblico di Ile France Mobilités per inviare informazioni agli utenti dei trasporti in Ile de France Notizie sui trasporti in Ile de France;

Base giuridica: Interesse legittimo di Ile France Mobilités e dei vettori a inviare informazioni agli utenti dei trasporti in Ile de France

Interesse legittimo di Ile France Mobilités e dei vettori a inviare informazioni agli utenti dei trasporti in Ile de France Informazioni sui progetti e sui nuovi servizi di trasporto e mobilità nell'Ile de France;

Base giuridica: Missione di servizio pubblico di Ile France Mobilités, trasportatori per inviare informazioni agli utenti dei trasporti in Ile de France.

Quando le informazioni sono commerciali, la base giuridica per il trattamento è il tuo consenso

Missione di servizio pubblico di Ile France Mobilités, trasportatori per inviare informazioni agli utenti dei trasporti in Ile de France. Quando le informazioni sono commerciali, la base giuridica per il trattamento è il tuo consenso Gestione dei sinistri;

Base giuridica: Legittimo interesse a garantire la gestione e il follow-up della relazione con il cliente

Legittimo interesse a garantire la gestione e il follow-up della relazione con il cliente Elaborare richieste e domande utilizzando il modulo di contatto per il risarcimento.

Base giuridica: Legittimo interesse a garantire la gestione e il follow-up della relazione con il cliente

Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

I dati personali raccolti per l'utilizzo dell'account Ile-de-France Mobilités, i servizi dei siti "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" sono conservati fino alla chiusura del tuo account, che può avvenire su semplice richiesta di cancellazione dell'account dell'utente.

La richiesta di chiusura darà luogo a un controllo di ammissibilità. La cancellazione dell'account e dei suoi dati sarà possibile solo se tutti i servizi non sono in uso.

Alcuni di questi dati possono essere archiviati al fine di stabilire la prova di un diritto o di un contratto o quando obblighi legali o regolamentari lo richiedono. Questi dati possono essere archiviati solo per il tempo necessario per adempiere a tali obblighi legali o regolamentari o per un periodo non superiore al termine di prescrizione legale.

L'account Ile-de-France Mobilités verrà chiuso automaticamente dopo due anni di inattività su tutti i servizi dell'utente, incluso l'accesso ai prodotti e ai servizi dei siti "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

I dati personali raccolti nell'ambito dei prodotti e servizi offerti dal GIE Comutitres all'interno dei siti "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr", "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" sono conservati per la durata del rapporto contrattuale che ti lega al GIE COMUTITRES al biglietto delle CGUV e sono conservati per un periodo di tre (3) anni dall'ultima attività commerciale.

I dati relativi ai potenziali clienti sono conservati per tre (3) anni successivi all'ultimo contatto con l'interessato.

I titolari di un Discovery Pass nell'ambito di una richiesta di rimborso dovranno aprire un conto Ile-de-France Mobilités. I dati specifici per i Discovery Pass saranno cancellati entro un periodo di tempo ragionevole alla chiusura della transazione di rimborso.

Chi può accedere ai dati?

I dati raccolti direttamente o indirettamente da Ile-de-France Mobilités sono necessari per questo trattamento e sono destinati ai servizi interessati di Ile-de-France Mobilités e ai suoi fornitori di servizi nell'esercizio delle loro missioni.

I dati vengono trasmessi a GIE Comutitres, responsabile del trattamento dei dati per la gestione di determinati prodotti e servizi Comutitres offerti dai siti "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

I dati vengono trasmessi inoltre:

Ai fornitori di servizi e ai partner contrattuali di GIE COMUTITRES e Ile-de-France Mobilités che agiscono sotto le loro istruzioni e per loro conto;

Alle aziende di trasporto pubblico dell'Ile-de-France che sono membri del GIE COMUTITRES (Optile, RATP, SNCF) nei limiti del quadro di responsabilità per ciascun trattamento;

Ai finanziatori istituzionali nei limiti del quadro di responsabilità per ciascun trattamento.

I tuoi dati vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea?

Ile-de-France Mobilités può essere tenuta a condividere i dati personali delle persone interessate al fine di svolgere le attività specificate nella presente informativa sulla privacy. Questi dati possono essere trasferiti in un paese al di fuori dell'Unione Europea dopo aver dato luogo ad analisi dei rischi e all'attuazione di accordi contrattuali e organizzativi. Il livello di controllo è l'accettabilità di un trasferimento seguirà la divisione geografica proposta dalla CNIL.

Ile-de-France Mobilités, in caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, metterà in atto misure per garantire che i dati beneficino di una protezione equivalente, e più in particolare mettendo in atto disposizioni contrattuali adattate come clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea concluse con i suoi fornitori di servizi o norme vincolanti d'impresa note come "BCR".

Inoltre, il GIE COMUTITRES può essere tenuto a condividere i dati personali delle persone interessate dai prodotti e servizi che commercializza sui siti "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr", al fine di svolgere le attività specificate nella presente informativa sulla privacy. Questi dati possono essere trasferiti in un paese al di fuori dell'Unione Europea (Marocco e / o Madagascar e / o Costa d'Avorio). Questi paesi non hanno una decisione di adeguatezza.

Tuttavia, il GIE COMUTITRES garantisce che il trasferimento dei dati personali sia effettuato in conformità con il regolamento sulla protezione dei dati.

Il GIE COMUTITRES mette in atto misure per garantire che i dati beneficino di una protezione equivalente, e più in particolare mettendo in atto disposizioni contrattuali adeguate come le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea concluse con i suoi fornitori di servizi o le norme vincolanti d'impresa note come "BCR".

Dati trattati al di fuori dell'account Ile-de-France mobilités e del servizio Ile-de-France Mobilités Connect

Chi sono le persone i cui Dati vengono raccolti?

Visitatori di siti web gestiti da Île-de-France Mobilités.

Utenti che desiderano abbonarsi a prodotti o servizi commercializzati da GIE Comutitres attraverso siti "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

Quali dati utilizza Île-de-France Mobilités e da dove proviene?

Solo i dati identificativi, di contatto e di connessione saranno raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dei servizi offerti sui siti gestiti da Île-de-France Mobilités. Tutti i Dati raccolti saranno forniti dai visitatori del sito.

Per quali finalità e su quali basi vengono raccolti e utilizzati i tuoi Dati?

Modulo di contatto

Compilando i nostri moduli di contatto, acconsenti alla raccolta e al trattamento dei tuoi Dati da parte di Île-de-France Mobilités al fine di poterti identificare e rispondere alla tua richiesta.

Iscriviti alle informazioni sul progetto

Iscrivendoti alle informazioni su un progetto, acconsenti alla raccolta e al trattamento dei tuoi Dati da parte di Île-de-France Mobilités al fine di identificarti e inviarti informazioni relative a questo progetto.

Sottoscrizione agli avvisi Île-de-France Mobilités (e-mail)

Iscrivendoti ai nostri avvisi, acconsenti a ricevere informazioni via e-mail relative a Île-de-France Mobilités. Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento facendo clic sul link fornito a tale scopo in ciascuna delle nostre comunicazioni.

Assunzioni

La sezione "Unisciti a noi" ti consente di candidarti online per le nostre offerte di lavoro e ti fornisce informazioni sul nostro processo di reclutamento.

Chi ha accesso ai tuoi dati?

Île-de-France Mobilités adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei Dati che ha raccolto ma anche la loro riservatezza, ovvero per garantire che solo le persone autorizzate vi abbiano accesso.

Solo le persone autorizzate a causa delle loro attività all'interno dei servizi competenti di Île-de-FranceFrance Mobilités, responsabili del trattamento corrispondente, hanno accesso ai tuoi Dati nei limiti delle loro autorizzazioni.

Allo stesso modo, i nostri fornitori di servizi possono avere accesso ai tuoi Dati se necessario e in modo sicuro come parte dell'esecuzione del loro servizio.

Ad alcune autorità saranno inoltre comunicati i tuoi Dati, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

I tuoi dati vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea?

I tuoi dati personali non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Quali sono i diritti degli Utenti sui loro dati?

Nei limiti e alle condizioni consentite dalla normativa vigente, Lei potrà:

Accedere a tutti i tuoi dati;

Rettificare, aggiornare e cancellare i tuoi Dati, fatti salvi i motivi legittimi;

Opporsi al trattamento dei tuoi Dati per motivi legittimi e al trattamento dei tuoi Dati per scopi di marketing diretto senza alcun motivo;

Richiedere la portabilità dei Suoi Dati, per trattamenti basati sul Suo consenso o sull'esecuzione di un contratto concluso o da concludere;

Richiedere una limitazione del trattamento che operiamo in relazione ai tuoi Dati;

Revocare il tuo consenso in qualsiasi momento (per qualsiasi trattamento soggetto al tuo consenso);

Presentare un reclamo a un'autorità di controllo competente, vale a dire quella del paese dello Spazio economico europeo in cui si trova la tua residenza abituale, o il tuo luogo di lavoro o il luogo in cui la presunta violazione dei regolamenti sarebbe stata Francee (in Francia, la CNIL).

Inoltre, hai la possibilità di fornirci istruzioni relative alla conservazione, alla cancellazione e alla divulgazione dei tuoi Dati dopo la tua morte, che possono anche essere registrate con "una terza parte digitale certificata di fiducia". Tali direttive possono designare una persona responsabile della loro esecuzione. In caso contrario, saranno designati i tuoi eredi.

Se sei un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il tuo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

Come esercitare i tuoi diritti GDPR?

Per esercitare i tuoi diritti, ti preghiamo di contattare il nostro responsabile della protezione dei dati via e-mail o posta indicando nome, cognome, nome e dettagli di contatto e fornendo una copia del tuo documento dFranceité.

Ile-de-France Mobilités e GIE Comutitres uniscono le forze per garantire che tutti gli utenti possano esercitare i loro diritti GDPR nel modo più semplice possibile.

Per motivi di sicurezza dei tuoi dati, ti offriamo di svolgere gli esercizi legali in modalità connessa tramite i moduli dei siti e delle applicazioni per garantire che sia l'utente giusto a effettuare la richiesta.

Hai le procedure di pratica spiegate nelle domande frequenti.

Hai la possibilità di conFrance il DPO di Ile-de-France Mobilités (dpo@iledefrance-mobilités.fr ) e il DPO del GIE Comutitres ([email protected] ) per effettuare le tue richieste di diritti.

Per una rapida elaborazione delle tue richieste, ti consigliamo di indicare all'inizio del messaggio il tipo di richiesta (informazioni, portabilità, cancellazione, modifica, opposizione) e l'ambito della tua richiesta (i prodotti per i quali desideri che venga eseguita l'operazione (Navigo mensile, Navigo liberté +, ...).

Per evitare errori, indichiamo il DPO da contattare r per prodotto/supporto/servizio:

Ambito delle richieste da presentare al DPO Ile-de-France Mobilités:

Conto Ile-de-France Mobilités / Preferenze Spostami / Servizio di compensazione

Ambito delle richieste da presentare al DPO DPO Comutitres:

Su supporto contactless (pass Navigo, telefono):

Pass giornaliero Navigo su supporto contactless

Pacchetto Navigo mensile e settimanale

Pacchetto Navigo Jeunes Weekend su supporto contactless

Contratto Navigo Liberté +

Biglietto t+ su supporto contactless

Biglietti Orlybus e Roissybus su supporto contactless e carta bancaria contactless

Pacchetto annuale imagine School R e Junior

Pacchetto annuale imagine R studente

Pacchetto annuale Navigo

Pacchetto Ametista

Biglietto a bordo via SMS

Pacchetto antinquinamento su supporto contactless

Su cartone (biglietto magnetico):

Biglietto t+

Mappa regolare degli autobus scolastici

Passo della regione di Parigi

Biglietto d'imbarco

Pacchetto anti-inquinamento

Sulla tariffazione solidale dei trasporti:

I prezzi di Solidarité ransport riguardano i seguenti pacchetti: Pass Navigo gratuito / Pacchetto Navigo Solidarity 75% Mese / Pacchetto Navigo Solidarity 75% Settimana / Sconto 50%

Sui supporti di biglietti:

Navigo Pass

Navigo Easy Pass

Telefono come supporto per biglietti di trasporto

Navigo Discovery Pass

Gestione dei cookie

Cookie e altri traccianti

Un "cookie" è una serie di informazioni, di solito di piccole dimensioni e identificate per nome, che possono essere trasmesse al tuo browser da un sito web a cui ti connetti. Il tuo browser web lo conserverà per un certo periodo di tempo e lo invierà nuovamente al server web ogni volta che ti riconnetti ad esso. I cookie hanno molteplici usi: possono essere utilizzati per memorizzare il tuo ID cliente con un sito commerciale, il contenuto corrente del tuo carrello, un identificatore per tracciare la tua navigazione a fini statistici o pubblicitari, ecc.

Cookie di misurazione dell'audience

Al fine di adattare il sito alle richieste dei suoi visitatori, misuriamo il numero di visite, il numero di pagine viste, nonché l'attività dei visitatori sul sito e la loro frequenza di ritorno. Questi dati raccolti sono resi anonimi.

Cookie di terze parti destinati a migliorare l'interattività del sito

I siti web di Île-de-France Mobilités si basano su determinati servizi offerti da siti di terze parti. Questi includono:

Pulsanti di condivisione (twitter, Facebook, LinkedIn)

Elenchi di tweet (Twitter)

Video trasmessi sul sito (youtube, dailymotion)

Queste funzionalità utilizzano cookie di terze parti depositati direttamente da questi servizi. Durante la tua prima visita ai siti web di Île-de-France Mobilités, un banner ti informa della presenza di questi cookie e ti invita a indicare la tua scelta. Vengono depositati solo se li accetti o se continui a navigare sul sito andando su una seconda pagina del sito web visitato. Puoi in qualsiasi momento informarti e impostare i tuoi cookie per accettarli visitando la pagina "dati personali" per il sito iledefrance-mobilites.fr e le pagine delle note legali per tutti gli altri siti gestiti da Île-de-France Mobilités. Sarai in grado di indicare la tua preferenza a livello globale per il sito o servizio per servizio.

Per quanto riguarda i cookie utilizzati sul sito "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr", il GIE COMUTITRES deve essere in grado di dimostrare che è stato ottenuto il consenso degli interessati.

A questo proposito, un dispositivo per raccogliere il tuo consenso al deposito di cookie è implementato dal GIE COMUTITRES.

Quali cookie vengono utilizzati sul Sito

I cookie utilizzati nell'ambito del Sito sono i seguenti:

Cookie di navigazione

Cookie funzionali

Cookie di misurazione delle prestazioni e dell'audience

Imparando a conoscere il comportamento degli utenti di Internet sui siti jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr e dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, il GIE COMUTITRES sarà in grado di: