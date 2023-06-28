Le Perreux-sur-Marne

Scopri gli sviluppi previsti in questo settore, in fase di studi preliminari e presentati alla consultazione prima dell'inverno 2020-2021**:

A Perreux-sur-Marne, il percorso segue il boulevard d'Alsace-Lorraine, tra l'incrocio del generale Leclerc e il boulevard Gallieni.

3 stazioni sono proposte su questo lineare di 1,2 km:

Avron*

Jules Ferry*

Jouleau*

L'autobus Bords de Marne circolerà al centro della strada per mantenere l'accesso al parcheggio e l'accesso al lungomare.

Una pista ciclabile bidirezionale si trova a nord della strada.

A seguito della consultazione preliminare, sono in corso studi preliminari volti a chiarire e approfondire gli sviluppi del progetto: la distribuzione delle funzionalità sulle strade e in particolare il numero di corsie stradali, l'ubicazione precisa dei terminal e delle stazioni, le modalità di funzionamento degli autobus, il numero di corsie stradali e il funzionamento degli incroci, l'inserimento di percorsi ciclabili e pedonali, la rivegetazione lungo il percorso, ecc. In questo settore, Île-de-France Mobilités ha pianificato di studiare le proposte alternative raccolte durante la consultazione sul posizionamento della stazione di Avron al fine di facilitare i collegamenti con gli autobus.

*Nome provvisorio delle stazioni

** La presentazione del progetto sarà aggiornata quando saranno finalizzati gli studi preliminari di Schéma de Concept