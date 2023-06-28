Il prolungamento della RER E verso ovest fino a Mantes-la-Jolie (EOLE)

La RER E serve ora tre stazioni nell'area di studio (Chelles, Val de Fontenay e Nogent-le-Perreux). Sono in corso i lavori per estendere la RER E verso ovest e finalizzare così l'attraversamento completo di Parigi (attualmente limitato a Hausmann – Saint-Lazare). Questa estensione fornirà anche un collegamento diretto tra la Gare du Nord (stazione della metropolitana di Magenta) e La Défense. Il capolinea occidentale sarà inizialmente situato nel nuovo quartiere di La Folie a Nanterre (oltre La Défense, entro la metà del 2024), poi a Mantes-la-Jolie (entro la fine del 2026). All'apertura della linea completa fino a Mantes-la-Jolie, si prevede di dividere la linea in due sottoparti con un tronco comune a Parigi. Le missioni "Ovest", provenienti da Mantes-la-Jolie, termineranno quindi alla stazione di RosaParks. Le missioni "Est" termineranno Nanterre – La Folie.

Per maggiori informazioni: https://www.rer-eole.fr/