Il prolungamento del tram T1 fino a Val de Fontenay

Il progetto, sotto la gestione congiunta del progetto CD93 e RATP, mira a estendere la linea tranviaria T1 dall'attuale capolinea di Noisy-le-Sec (93) alla stazione di Val de Fontenay a Fontenay-sous-Bois (94).

Questa estensione servirà le città di Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois e Fontenay-sous-Bois, migliorando così il servizio di trasporto pubblico nella parte orientale di Parigi e aprendo i quartieri attraversati. Migliorerà inoltre l'ambiente di vita riqualificando gli assi utilizzati, in particolare il settore A186 riqualificato in viale paesaggistico e quello della RD86 a Fontenay-sous-Bois.

In termini di area di studio, questa estensione rafforza la strutturazione dell'offerta di trasporto pubblico sul polo Val de Fontenay creando nuove possibilità di viaggio.

La messa in servizio dell'estensione è prevista entro il "2027" fino alla stazione di Rue de Rosny e l'orizzonte "2029" in Val de Fontenay.

Per maggiori informazioni: www.t1bobigny-valdefontenay.fr