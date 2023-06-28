La riqualificazione del polo di Chelles-Gournay

Situato nel sud-ovest della città, nelle immediate vicinanze della RER e della stazione Transilien, il polo di Chelles-Gournay sarà servito dalla linea 16 della metropolitana. Si trova a pochi passi dal centro della città, ed è delimitato dal Parc du Souvenir Émile Fouchard, che alla fine si estenderà fino all'ingresso della stazione, per offrire ai viaggiatori il comfort di un arrivo immediato in mezzo alla natura. Alla fine, quasi 45.000 passeggeri si incontreranno ogni giorno sui binari della stazione.

Per maggiori informazioni: https://www.societedugrandparis.fr/ligne-16/gare-chelles