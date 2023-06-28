La riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay

Il settore Val de Fontenay sta vivendo una forte dinamica di sviluppo sia in termini di offerta di trasporto che di sviluppo urbano. Entro il 2035, la stazione di Val de Fontenay ospiterà l'arrivo di nuove linee di trasporto (linea 15 della metropolitana, tram T1 e Bus Bords de Marne) e molti progetti urbani. Entro il 2035, l'utenza alla stazione di Val de Fontenay dovrebbe aumentare del 115%. Un progetto di riqualificazione del polo della stazione è in fase di studi pre-progetto (AVP): riguarda gli spazi all'interno della stazione per migliorare il traffico passeggeri e i collegamenti e gli spazi intorno alla stazione per facilitare l'intermodalità (pedoni, biciclette, autobus, metropolitana, ecc.).

Per maggiori informazioni: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/gare-reamenagement-gare-de-val-de-fontenay