Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Fase dell'inchiesta pubblica

Aggiornato il

Dichiarazione di pubblica utilità (2025)

PDF

Ordinanza prefettizia di dichiarazione di pubblica utilità

PDF

Allegato n. 1 del decreto prefettizio: piano del sito

PDF

Allegato n. 2 del decreto prefettizio: piano generale dei lavori

PDF

Allegato n. 3 del decreto prefettizio: dichiarazione di progetto

PDF

Allegato n. 4 del decreto prefettizio: file di compatibilità dei documenti urbanistici

Dichiarazione di progetto Bus Bords de Marne (2025)

PDF

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ile-de-France Mobilités del 10/04/2025

PDF

Allegati alla deliberazione del Consiglio di amministrazione di Ile-de-France Mobilités del 10/04/2025

Relazione della commissione d'inchiesta (2024)

PDF

Relazione della commissione d'inchiesta indipendente

Fascicolo dell'inchiesta pubblica (2024)

PDF

Guida alla lettura del fascicolo dell'indagine

PDF

A- Oggetto dell'indagine

PDF

B- Nota esplicativa

PDF

C- Caratteristiche principali delle strutture

PDF

D- Mappa del sito

PDF

E- Piano generale dei lavori

PDF

F0- Studio d'impatto - Preambolo

PDF

F1- Valutazione d'impatto - Sintesi non tecnica

PDF

F2- Studio di impatto - Descrizione del progetto

PDF

F3- Studio d'impatto - Stato iniziale

PDF

F4- Studio d'impatto - Impatti e misure

PDF

F5- Studio d'impatto - Analisi degli impatti cumulativi

PDF

F6- Valutazione d'impatto - Vulnerabilità ai cambiamenti climatici

PDF

F7- Studio d'impatto - Varianti

PDF

F8- Valutazione d'impatto - Infrastrutture di trasporto

PDF

F9- Valutazione d'impatto - Impatto Natura 2000

PDF

F10- Studio d'impatto - Autori e metodi

PDF

G- Valutazione socioeconomica

PDF

H- Valutazione sommaria delle spese

PDF

I- Compatibilità dei documenti urbanistici (MECDU)

PDF

J1- Allegati - Sintesi delle consultazioni e delle deliberazioni

PDF

J2- Appendici - Valutazione ambientale e risposta

PDF

J3- Appendici - Altri avvisi

Indagine di pubblica utilità (2024)

PDF

2024.09 - Avviso di indagine

PDF

2024.09 - Decreto interprefettizio

PDF

2024.09 - Allegati al decreto interprefettizio

Schema schematico (2023)

PDF

2023.12 - Schema

54.0 MB

Document IMG

2023.12 - Estratto dal diagramma di principio: schede di inserimento alla messa in servizio del BBM

56.35 MB

Document IMG

2023.12 - Estratto dal diagramma del principio: tavole di inserimento 2 anni dopo la messa in servizio della metropolitana 15 in Val de Fontenay

56.4 MB

Deliberazioni di Ile-de-France Mobilités

PDF

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ile-de-France Mobilités del 7/12/2023: Approvazione dello schema di principio

183.3 KB