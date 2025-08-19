Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Fase dell'inchiesta pubblica
Dichiarazione di pubblica utilità (2025)
Ordinanza prefettizia di dichiarazione di pubblica utilità
Allegato n. 1 del decreto prefettizio: piano del sito
Allegato n. 2 del decreto prefettizio: piano generale dei lavori
Allegato n. 3 del decreto prefettizio: dichiarazione di progetto
Allegato n. 4 del decreto prefettizio: file di compatibilità dei documenti urbanistici
Dichiarazione di progetto Bus Bords de Marne (2025)
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ile-de-France Mobilités del 10/04/2025
Allegati alla deliberazione del Consiglio di amministrazione di Ile-de-France Mobilités del 10/04/2025
Relazione della commissione d'inchiesta (2024)
Relazione della commissione d'inchiesta indipendente
Fascicolo dell'inchiesta pubblica (2024)
Guida alla lettura del fascicolo dell'indagine
A- Oggetto dell'indagine
B- Nota esplicativa
C- Caratteristiche principali delle strutture
D- Mappa del sito
E- Piano generale dei lavori
F0- Studio d'impatto - Preambolo
F1- Valutazione d'impatto - Sintesi non tecnica
F2- Studio di impatto - Descrizione del progetto
F3- Studio d'impatto - Stato iniziale
F4- Studio d'impatto - Impatti e misure
F5- Studio d'impatto - Analisi degli impatti cumulativi
F6- Valutazione d'impatto - Vulnerabilità ai cambiamenti climatici
F7- Studio d'impatto - Varianti
F8- Valutazione d'impatto - Infrastrutture di trasporto
F9- Valutazione d'impatto - Impatto Natura 2000
F10- Studio d'impatto - Autori e metodi
G- Valutazione socioeconomica
H- Valutazione sommaria delle spese
I- Compatibilità dei documenti urbanistici (MECDU)
J1- Allegati - Sintesi delle consultazioni e delle deliberazioni
J2- Appendici - Valutazione ambientale e risposta
J3- Appendici - Altri avvisi
Indagine di pubblica utilità (2024)
2024.09 - Avviso di indagine
2024.09 - Decreto interprefettizio
2024.09 - Allegati al decreto interprefettizio
Schema schematico (2023)
2023.12 - Schema
54.0 MB
2023.12 - Estratto dal diagramma di principio: schede di inserimento alla messa in servizio del BBM
56.35 MB
2023.12 - Estratto dal diagramma del principio: tavole di inserimento 2 anni dopo la messa in servizio della metropolitana 15 in Val de Fontenay
56.4 MB
Deliberazioni di Ile-de-France Mobilités
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ile-de-France Mobilités del 7/12/2023: Approvazione dello schema di principio
183.3 KB