Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Fase di consultazione preliminare

Consultazione MECDU

Dossier di consultazione MECDU (2023)

Risultati della consultazione MECDU (2023)

Risultati della consultazione (2020-2021)

Risultati della consultazione

Sintesi dei risultati della consultazione (2020-2021)

Allegati al bilancio della consultazione (2020-2021)

Pacchetto di obiettivi e caratteristiche principali (2020)

Cartella degli obiettivi e delle caratteristiche principali

Deliberazioni di Ile-de-France Mobilités

Deliberazione di Île-de-France Mobilités del 12/10/2023: consultazione MECDU

Deliberazione di Île-de-France Mobilités del 14/04/2021: valutazione della consultazione

Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités dell'8/10/2020: DOCP e modalità della consultazione preliminare

