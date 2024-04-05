Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Fase di consultazione preliminare
Aggiornato il
Consultazione MECDU
Dossier di consultazione MECDU (2023)
2357K
Risultati della consultazione MECDU (2023)
1833K
Risultati della consultazione (2020-2021)
Risultati della consultazione
5.4 MB
Sintesi dei risultati della consultazione (2020-2021)
2.4 MB
Allegati al bilancio della consultazione (2020-2021)
12.3 MB
Pacchetto di obiettivi e caratteristiche principali (2020)
Cartella degli obiettivi e delle caratteristiche principali
15.0 MB
Deliberazioni di Ile-de-France Mobilités
Deliberazione di Île-de-France Mobilités del 12/10/2023: consultazione MECDU
189.9 KB
Deliberazione di Île-de-France Mobilités del 14/04/2021: valutazione della consultazione
231.4 KB
Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités dell'8/10/2020: DOCP e modalità della consultazione preliminare
249.5 KB