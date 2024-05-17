Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Incontri pubblici e workshop
Incontri pubblici prima dell'inchiesta pubblica (marzo-aprile 2024)
Incontro pubblico del 21 marzo 2024 focus settoriale Le Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-Bois - Presentazione
Incontro pubblico del 21 marzo 2024 focus settoriale Le Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-Bois - Relazione
Incontro viaggiatori a Chelles del 25 marzo 2024 - Relazione
Presentazione dell'incontro pubblico a Neuilly-sur-Marne il 2 aprile 2024
Verbale della riunione pubblica tenutasi a Neuilly-sur-Marne il 2 aprile 2024
Presentazione dell'incontro pubblico a Neuilly-Plaisance il 4 aprile 2024
Verbale dell'incontro pubblico a Neuilly-Plaisance del 4 aprile 2024
Workshop di consultazione preliminare (2020-2021)
Focus workshop N°1 Carrefour Leclerc Triangle de Val de Fontenay - Presentazione
Focus workshop N°1 Carrefour Leclerc Triangle de Val de Fontenay - Report
Focus workshop N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Presentazione
Focus workshop N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Relazione
