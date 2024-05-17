Autobus

Nuova lineaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Incontri pubblici e workshop

Aggiornato il

Incontri pubblici prima dell'inchiesta pubblica (marzo-aprile 2024)

Incontro pubblico del 21 marzo 2024 focus settoriale Le Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-Bois - Presentazione

3.2 MB

Incontro pubblico del 21 marzo 2024 focus settoriale Le Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-Bois - Relazione

414 KO

Incontro viaggiatori a Chelles del 25 marzo 2024 - Relazione

333 Ko

PDF

Presentazione dell'incontro pubblico a Neuilly-sur-Marne il 2 aprile 2024

2,29 Mo

Verbale della riunione pubblica tenutasi a Neuilly-sur-Marne il 2 aprile 2024

562 Ko

Presentazione dell'incontro pubblico a Neuilly-Plaisance il 4 aprile 2024

1 537 Ko

Verbale dell'incontro pubblico a Neuilly-Plaisance del 4 aprile 2024

439 Ko

Workshop di consultazione preliminare (2020-2021)

PDF

Focus workshop N°1 Carrefour Leclerc Triangle de Val de Fontenay - Presentazione

6.5 MB

PDF

Focus workshop N°1 Carrefour Leclerc Triangle de Val de Fontenay - Report

1.8 MB

PDF

Focus workshop N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Presentazione

2.3 MB

PDF

Focus workshop N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Relazione

1.3 MB