Neuilly-sur-Marne / Gournay-sur-Marne

Scopri gli sviluppi previsti in questo settore, in fase di studi preliminari e presentati alla consultazione prima dell'inverno 2020-2021**:

Su questa parte del percorso, l'autobus Bords de Marne circolerà su Avenue Jean Jaurès a Neuilly-sur-Marne e Rue de Paris sul confine comunale di Chelles e Gournay-sur-Marne.

5 stazioni sono offerte su questo lineare di 2,2 km:

Blancheville / Ville Evrard*

Casa Bianca*

Il futuro*

Punta di Gournay*

Via del Porto*

Le corsie dedicate agli autobus saranno situate al centro della strada tra "Blancheville / Ville Evrard" e la "Pointe de Gournay", quindi situate sul lato nord della strada fino a "Rue du Port" (l'implementazione di corsie dedicate agli autobus al centro della strada sarà studiata durante gli studi preliminari dies "Schema di principio").

Gli sviluppi serviranno progetti urbani in via di sviluppo, attraverseranno importanti incroci stradali e garantiranno la riqualificazione urbana dell'ingresso di Chelles.

Durante la consultazione preliminare, è stata prevista la riduzione del numero di corsie dedicate agli automobilisti in questo settore secondo due opzioni tra Blancheville-Evrard e Pointe de Gournay, con l'obiettivo di approfondire ciascuna di esse nei seguenti studi:

due corsie in direzione di Parigi e una corsia di Chelles,

una corsia per senso di marcia.

Da Pointe de Gournay, 3 corsie assegnate agli automobilisti sono mantenute al fine di limitare gli impatti sul traffico stradale.

Una pista ciclabile bidirezionale si trova a nord della strada.

A seguito della consultazione preliminare, sono in corso studi preliminari volti a chiarire e approfondire gli sviluppi del progetto: la distribuzione delle funzionalità sulle strade e in particolare il numero di corsie stradali, l'ubicazione precisa dei terminal e delle stazioni, le modalità di funzionamento degli autobus, il numero di corsie stradali e il funzionamento degli incroci, l'inserimento di percorsi ciclabili e pedonali, la rivegetazione lungo il percorso, ecc.

In questo settore, Île-de-France Mobilités ha confermato che nel corso di questi studi saranno esaminati in particolare:

gli impatti del progetto sul traffico stradale, per informare la scelta dello sviluppo che alla fine sarà portata all'inchiesta pubblica. Le autorità locali saranno strettamente coinvolte nelle discussioni su questo tema. Gli sviluppi proposti dovranno essere coerenti da un capo all'altro del percorso, per evitare la comparsa di "strozzature",

Le autorità locali saranno strettamente coinvolte nelle discussioni su questo tema. Gli sviluppi proposti dovranno essere coerenti da un capo all'altro del percorso, per evitare la comparsa di "strozzature", i principi di funzionamento degli incroci,

i principali punti di congestione del traffico stradale, e la definizione delle necessarie misure di accompagnamento sulle strade in prossimità dell'ex RN34, l'installazione di corsie dedicate agli autobus

tra le stazioni di Pointe de Gournay e Rue du Port, l'interconnessione tra il Bus Bords de Marne e la stazione di Neuilly-Plaisance per facilitare i collegamenti per tutti i modi (pedoni, ciclisti, utenti dei trasporti pubblici).

* I nomi delle stazioni sono provvisori

** La presentazione del progetto sarà aggiornata quando saranno finalizzati gli studi preliminari di Schéma de Concept