Strutturare progetti di sviluppo territoriale

Situato sul sito dell'ex ospedale Maison Blanche a Neuilly-sur-Marne, lo ZAC costruito da Grand Paris Aménagement per conto di Grand Paris Grand Est si trova su 59 ettari. Alla fine ospiterà circa 4.000 unità abitative, negozi, due gruppi scolastici, una scuola materna e un asilo nido, un conservatorio di musica, danza e teatro, un centro culturale e spazi pubblici. Circa 1.000 case sono state consegnate dal 2020 al 2022, il resto sarà più tardi. Gli accessi principali a questo nuovo quartiere sono previsti dall'ex RN34 in Avenue Antonin Artaud, Rue Renée Vivien e Avenue Jean Stephan.

