Strutturare progetti di sviluppo territoriale
Progetti urbani nel settore Val de Fontenay
L'operazione di sviluppo, che si sviluppa su 85 ettari, si trova a nord e intorno al polo di Val de Fontenay e mira a:
- Aprire il quartiere Alouettes dagli altri quartieri della città;
- Sviluppare strutture miste (uffici, abitazioni, commercio e servizi, attività e attrezzature);
- Sostenere lo sviluppo economico del settore attraverso progetti attraenti su larga scala;
- Tenere conto delle questioni ambientali, dello sviluppo sostenibile e dell'ecologia urbana attraverso la realizzazione di sviluppi esemplari;
- Sviluppare e riqualificare gli spazi pubblici in modo tale da pacificare i flussi, promuovere modalità morbide e creare spazi pubblici vivaci, amichevoli e accessibili a tutti.
Il programma provvisorio prevede di liberare 565.952 m² di superficie entro il 2035.
Questa operazione prevede la creazione della ZAC Marais Pointe Joncs-Marins distribuita su diversi settori, alcuni dei quali sono vicini al percorso del progetto Bus Bords de Marne. Ad esempio:
- Il settore Îlot la Pointe, con l'operazione Quartus i cui lavori sono stati completati nel 2023, che offre 47.000 m² di uffici e 140 unità abitative;
- Il settore Péripôle Nord, all'interno del quale il progetto prevede il suo capolinea, comprende lo sviluppo di un progetto urbano, nonché lo sviluppo del polo della stazione Val de Fontenay;
- Anche l'Allée des Sablons (Péripôle Sud), collegata a rue Carnot, deve essere trasformata come parte dello sviluppo del polo della stazione di Val de Fontenay.
Piano del progetto di concessione di Fontenay-Alouettes (a sinistra) e focus sulla ZAC Marais Point Joncs-Marins (a destra)
La BIA della Casa Bianca
Prospettiva del parco della Casa Bianca a Neuilly-sur-Marne - Fonte: Municipio di Neuilly-sur-Marne (2020)
Situato sul sito dell'ex ospedale Maison Blanche a Neuilly-sur-Marne, lo ZAC costruito da Grand Paris Aménagement per conto di Grand Paris Grand Est si trova su 59 ettari. Alla fine ospiterà circa 4.000 unità abitative, negozi, due gruppi scolastici, una scuola materna e un asilo nido, un conservatorio di musica, danza e teatro, un centro culturale e spazi pubblici. Circa 1.000 case sono state consegnate dal 2020 al 2022, il resto sarà più tardi. Gli accessi principali a questo nuovo quartiere sono previsti dall'ex RN34 in Avenue Antonin Artaud, Rue Renée Vivien e Avenue Jean Stephan.