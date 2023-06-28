La riqualificazione della stazione RER di Neuilly-Plaisance

Guidato da Île-de-France Mobilités, il progetto di adeguamento e modernizzazione della stazione mira a desaturare l'accesso secondario nelle ore di punta e migliorare il flusso del traffico nella biglietteria. A livello di accesso secondario, è prevista la creazione di una scala fissa e di una scala mobile per ogni piattaforma, l'ampliamento delle scale esistenti, l'ampliamento e la riqualificazione della biglietteria. Il progetto prevede anche la ristrutturazione delle banchine e la riqualificazione del fabbricato viaggiatori principale. Il progetto è in fase di studi progettuali dettagliati.