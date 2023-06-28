Triangolo della Val de Fontenay

Scopri gli sviluppi previsti in questo settore, in fase di studi preliminari e presentati alla consultazione prima dell'inverno 2020-2021**:

A Fontenay-sous-Bois e Le Perreux-sur-Marne, il "triangolo" di Val de Fontenay è formato da Avenue du Général de Gaulle / Lattre de Tassigny, Rue Carnot e Avenue Louison-Bobet / bd R. Poincaré.

1 fermata per direzione è proposta su questo lineare di 1,8 km:

Carnot* fino al capolinea Val de Fontenay

Bobet* a Chelles.

L'autobus Bords de Marne funzionerà in una direzione. Per non interrompere il traffico stradale, il progetto prevede 2 corsie di traffico per gli automobilisti avenue du G. de Gaulle / de Lattre de Tassigny e L. Bobet / bd R. Poincaré e 3 corsie di traffico rue Carnot.

Una pista ciclabile bidirezionale sarà costruita lungo l'intero triangolo.

Tra l'incrocio Carnot/Bobet e il capolinea Val de Fontenay (avenue Louison Bobet), gli autobus circoleranno nel traffico generale, in entrambe le direzioni.

Le strutture dedicate agli autobus faciliteranno il collegamento con il polo di Val de Fontenay senza ostacolare l'accesso alla A86 per gli automobilisti e faciliteranno il traffico all'incrocio Carnot / Lattre de Tassigny.

A seguito della consultazione preliminare, sono in corso studi preliminari volti a chiarire e approfondire gli sviluppi del progetto: la distribuzione delle funzionalità sulle strade e in particolare il numero di corsie stradali, l'ubicazione precisa dei terminal e delle stazioni, le modalità di funzionamento degli autobus, il numero di corsie stradali e il funzionamento degli incroci, l'inserimento di percorsi ciclabili e pedonali, la rivegetazione lungo il percorso, ecc. In questo settore, Île-de-France Mobilités sta studiando le proposte alternative raccolte durante la consultazione sul posizionamento preciso del capolinea all'interno dell'hub Val de Fontenay al fine di facilitare i collegamenti per tutti i modi (pedoni, ciclisti, utenti dei trasporti pubblici).

*Nome provvisorio delle stazioni

** La presentazione del progetto sarà aggiornata quando saranno finalizzati gli studi preliminari di Schéma de Concept