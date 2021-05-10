Scopri la newsletter N°1

Il progetto dell'autobus EVE (Esbly – Val d'Europe) ha raggiunto una nuova fase l'11 febbraio 2021, con l'approvazione dello schema provvisorio e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités.

Il progetto prosegue oggi con gli studi dettagliati del progetto (progetto preliminare). Questa fase di studio consentirà di affinare le scelte che sono state fatte durante gli studi di Schéma de concept in consultazione con le comunità e i partner del progetto. I risultati di questo nuovo periodo di studio consentiranno di fornire informazioni complete e qualitative ai vari pubblici nel contesto dell'inchiesta pubblica.