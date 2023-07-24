Dialogo
Come per tutti i progetti realizzati da Île-de-France Mobilités, gli stakeholder locali sono coinvolti nelle fasi di sviluppo del progetto. Durante gli studi preliminari proseguiranno, la consultazione con le comunità e i partner del progetto continuerà, in particolare prima dell'inchiesta pubblica.
Consultazione preliminare
Che cos'è?
La consultazione è un passo essenziale in qualsiasi progetto di sviluppo urbano. I pareri raccolti al termine permetteranno di adattare il progetto al suo ambiente e alle esigenze degli utenti del territorio.
Dai la tua opinione sul progetto per più di un mese
Una nuova fase di consultazione preliminare sarà organizzata nei prossimi mesi. Ciò ti consentirà di esprimere il tuo parere sul progetto dall'ultima fase di consultazione nel 2015. Vi verranno presentati gli sviluppi dal 2015.
Il prossimo passo sarà l'inchiesta pubblica
Che cos'è?
L'inchiesta pubblica sarà organizzata dai servizi della Prefettura di Seine et Marne e dopo l'esame del fascicolo di indagine di pubblica utilità del progetto, dalla Prefettura e dalle autorità competenti dello Stato.
Procedura di regolamentazione definita dall'articolo L.123-2 del codice dell'ambiente, prima delle decisioni che possono incidere sull'ambiente di cui all'articolo L. 123-2, l'inchiesta pubblica mira a:
- Garantire l'informazione del pubblico presentando le caratteristiche del progetto, le condizioni per la sua integrazione nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio;
- Raccogliere l'espressione del maggior numero al fine di garantire che siano presi in considerazione per l'apprezzamento del progetto;
- Rendere compatibili i documenti urbanistici dei comuni del percorso: consiste nel modificare e rendere coerenti i Piani Urbanistici Locali con il progetto dichiarato di pubblica utilità;
- Consentire infine di prendere in considerazione le osservazioni e le proposte ricevute durante l'indagine dalla commissione d'inchiesta e dall'amministrazione aggiudicatrice
- Consentire alle autorità competenti di dichiarare l'utilità pubblica del progetto