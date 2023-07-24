Il prossimo passo sarà l'inchiesta pubblica

Che cos'è?

L'inchiesta pubblica sarà organizzata dai servizi della Prefettura di Seine et Marne e dopo l'esame del fascicolo di indagine di pubblica utilità del progetto, dalla Prefettura e dalle autorità competenti dello Stato.

Procedura di regolamentazione definita dall'articolo L.123-2 del codice dell'ambiente, prima delle decisioni che possono incidere sull'ambiente di cui all'articolo L. 123-2, l'inchiesta pubblica mira a: