Nuova lineaEsbly > Val d'Europe

Il progetto Bus EVE consiste nella creazione di una nuova linea e nella creazione di corsie dedicate agli autobus, tra la stazione di Esbly e l'ospedale intercomunale di Marne-la-Vallée, passando per le stazioni di Marne-la-Vallée – Chessy e Val d'Europe. Sosterrà le importanti dinamiche del territorio grazie alla sua infrastruttura strutturante che collega i nuovi quartieri e serve le principali strutture locali. I suoi autobus articolati ad alto livello forniranno a tutti un trasporto pubblico veloce, affidabile e regolare.
Immagine 1 di 4
Figure chiave
12 nuove stazioni
in 8 comuni
3 stazioni servite
Esbly, Marne-la-Vallée - Chessy e Val d'Europe
8,4km
corsie dedicate per gli autobus
1 pista ciclabile continua
e parcheggio biciclette presso le stazioni
11.200 viaggiatori
atteso ogni giorno
Un autobus in funzione 7 giorni su 7
tra le 5:30 e le 00:30
Un autobus ogni 5 minuti
circa nelle ore di punta
Autobus articolati
da 18m con motore pulito
Calendario
- 2014-2015Studi preliminari
- febbraio 2015Approvazione del File degli Obiettivi e delle Caratteristiche Principali (DOCP)
- Dal 11 maggio al 26 giugno 2015Consultazione preliminare
- ottobre 7, 2015Approvazione dei risultati della concertazione
- 2017-2021Studi preliminari
- Febbraio 11, 2021Approvazione dello schema di principio (SDP) e del fascicolo di indagine di pubblica utilità (DEUP)
- OggiStudi dettagliati
- Consultazione preliminare
- Indagine di pubblica utilità
- Dichiarazione di pubblica utilità
- Rilievo delle parcelle
- Lavori e messa in servizio