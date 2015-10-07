Autobus

Nuova lineaEsbly > Val d'Europe

Il progetto Bus EVE consiste nella creazione di una nuova linea e nella creazione di corsie dedicate agli autobus, tra la stazione di Esbly e l'ospedale intercomunale di Marne-la-Vallée, passando per le stazioni di Marne-la-Vallée – Chessy e Val d'Europe. Sosterrà le importanti dinamiche del territorio grazie alla sua infrastruttura strutturante che collega i nuovi quartieri e serve le principali strutture locali. I suoi autobus articolati ad alto livello forniranno a tutti un trasporto pubblico veloce, affidabile e regolare.

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento di Seine et Marne
Agglomerazione Val d'Europe
Île-de-France Mobilités

Figure chiave

12 nuove stazioni

in 8 comuni

3 stazioni servite

Esbly, Marne-la-Vallée - Chessy e Val d'Europe

8,4km

corsie dedicate per gli autobus

1 pista ciclabile continua

e parcheggio biciclette presso le stazioni

11.200 viaggiatori

atteso ogni giorno

Un autobus in funzione 7 giorni su 7

tra le 5:30 e le 00:30

Un autobus ogni 5 minuti

circa nelle ore di punta

Autobus articolati

da 18m con motore pulito

Calendario

  1. 2014-2015
    Studi preliminari
  2. febbraio 2015
    Approvazione del File degli Obiettivi e delle Caratteristiche Principali (DOCP)
  3. Dal 11 maggio al 26 giugno 2015
    Consultazione preliminare
  4. ottobre 7, 2015
    Approvazione dei risultati della concertazione
  5. 2017-2021
    Studi preliminari
  6. Febbraio 11, 2021
    Approvazione dello schema di principio (SDP) e del fascicolo di indagine di pubblica utilità (DEUP)
  7. Oggi
    Studi dettagliati
  8. Consultazione preliminare
  9. Indagine di pubblica utilità
  10. Dichiarazione di pubblica utilità
  11. Rilievo delle parcelle
  12. Lavori e messa in servizio