Nuova lineaEsbly > Val d'Europe

Il progetto Bus EVE consiste nella creazione di una nuova linea e nella creazione di corsie dedicate agli autobus, tra la stazione di Esbly e l'ospedale intercomunale di Marne-la-Vallée, passando per le stazioni di Marne-la-Vallée – Chessy e Val d'Europe. Sosterrà le importanti dinamiche del territorio grazie alla sua infrastruttura strutturante che collega i nuovi quartieri e serve le principali strutture locali. I suoi autobus articolati ad alto livello forniranno a tutti un trasporto pubblico veloce, affidabile e regolare.