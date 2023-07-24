Il progetto

Il numero limitato di stazioni e le loro posizioni sono progettati per ottimizzare la velocità del bus garantendo al contempo il servizio dei principali quartieri e strutture del territorio. 12 stazioni*, distanziate in media di 700 m l'una dall'altra, saranno allestite il più vicino possibile alle strutture esistenti o future che generano viaggi, come l'ospedale intercomunale di Marne-la-Vallée, il centro commerciale Val d'Europe, l'Università di Montévrain, il centro congressi di Chessy, i parchi Disney o il Louis Braille College...

Situate di fronte lungo tutto il percorso, le stazioni degli autobus EVE saranno facilmente identificabili, accessibili a tutti e confortevoli. La maggior parte di essi ospiterà due veicoli contemporaneamente. Saranno tutti dotati di molte attrezzature (pensiline, posti a sedere, informazioni ai passeggeri in tempo reale ...) tra cui il parcheggio per le biciclette (cerchi riparati e armadietti sicuri per biciclette).

*I nomi delle stazioni sono provvisori