Autobus

Nuova lineaEsbly > Val d'Europe

Il progetto

8.4 km

corsie dedicate per gli autobus

12

Nuove stazioni in 8 comuni

3 stazioni

servita (linea P, TGV, RER A,)

7/7

tra le 5:30 e le 00:30

1 autobus ogni 5 minuti

nelle ore di punta

18 metri

la lunghezza degli autobus a motore pulito (CNG)

11 200

Viaggiatori attesi ogni giorno

1 pista ciclabile

continua da Esbly a Val d'Europe e parcheggi per biciclette nelle stazioni

100 %

accessibile

Il progetto Bus EVE consiste nella creazione di una nuova linea e nella creazione di corsie dedicate agli autobus, tra la stazione di Esbly e l'ospedale intercomunale di Marne-la-Vallée, passando per le stazioni di Marne-la-Vallée – Chessy e Val d'Europe. Sosterrà le importanti dinamiche del territorio grazie alla sua infrastruttura strutturante che collega i nuovi quartieri e serve le principali strutture locali. I suoi autobus articolati ad alto livello forniranno a tutti un trasporto pubblico veloce, affidabile e regolare.

Obiettivi

  • sostenere lo sviluppo urbano del territorio
  • offrire un servizio di trasporto di alto livello tra l'area abitativa di Meaux e il settore IV della nuova città di Marne-la-Vallée
  • garantire una rete di qualità con la rete di trasporto strutturante consentendo un collegamento efficiente con le stazioni di Esbly (linea P), Marne-la-Vallée – Chessy (RER A e stazione SCNF) e Val d'Europe (RER A)
  • servire le principali strutture del territorio e i settori di occupazione di Chessy e Val d'Europe (ospedale intercomunale di Marne-la-Vallée, centro commerciale Val d'Europe, parco Disney, collegio Louis Braille e la sua palestra, cimitero di Esbly; e futuro: scuole, centri universitari, centro congressi, ecc.)
  • Creare un servizio di trasporto veloce e affidabile, accessibile a tutta la popolazione

Sostenere lo sviluppo del territorio

Il territorio sta subendo profondi cambiamenti con molti progetti di sviluppo urbano come la ZAC de Coupvray, la ZAC des 3 Ormes, la ZAC des Épinettes, l'estensione del parco Disney, la ZAC des Congrès, l'eco-distretto di Montévrain, la ZAC des Grassets, la ZAC du Pré au Chêne... A diversi stadi di avanzamento (consegnati, in costruzione, in studio), alla fine formeranno nuovi quartieri urbani mescolando abitazioni, posti di lavoro e attrezzature.

Il progetto Bus EVE anticipa le esigenze di viaggio di tutti questi futuri abitanti e utenti. Essenziale, fornirà loro un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile adattato alle esigenze future.

  • + 20.000 posti di lavoro* tra il 2025 e il 2035
  • + 23.700 abitanti* tra il 2025 e il 2035

*fonte: Institut Paris Région

Collegare le stazioni

L'autobus si collegherà con altre linee di trasporto pubblico strutturanti su scala regionale e nazionale: la RER A alle fermate "Val d'Europe" e "Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud", la linea P del Transilien alla stazione di Esbly, molte linee di autobus lungo il percorso e le linee ad alta velocità alla stazione di Marne-la-Vallée Chessy Sud (TGV).

Un autobus affidabile e veloce

L'autobus EVE circolerà su una corsia dedicata, in ogni direzione, e avrà la priorità agli incroci. Gli incroci saranno completamente ridisegnati e messi in sicurezza per l'attraversamento di tutte le modalità. Liberato dai capricci del traffico stradale, l'autobus garantirà tempi di percorrenza affidabili e veloci per i viaggiatori.

Beneficerà di un elevato livello di servizio per promuovere il trasferimento modale.

Il progetto andrà a beneficio di altre linee di autobus del settore, che potranno utilizzare, su alcuni tratti, le nuove corsie dedicate agli autobus.

Stazioni confortevoli

Il numero limitato di stazioni e le loro posizioni sono progettati per ottimizzare la velocità del bus garantendo al contempo il servizio dei principali quartieri e strutture del territorio. 12 stazioni*, distanziate in media di 700 m l'una dall'altra, saranno allestite il più vicino possibile alle strutture esistenti o future che generano viaggi, come l'ospedale intercomunale di Marne-la-Vallée, il centro commerciale Val d'Europe, l'Università di Montévrain, il centro congressi di Chessy, i parchi Disney o il Louis Braille College...

Situate di fronte lungo tutto il percorso, le stazioni degli autobus EVE saranno facilmente identificabili, accessibili a tutti e confortevoli. La maggior parte di essi ospiterà due veicoli contemporaneamente. Saranno tutti dotati di molte attrezzature (pensiline, posti a sedere, informazioni ai passeggeri in tempo reale ...) tra cui il parcheggio per le biciclette (cerchi riparati e armadietti sicuri per biciclette).

*I nomi delle stazioni sono provvisori

Percorsi ciclabili

Le strutture daranno a ciascun utente il suo posto nello spazio pubblico, in particolare promuovendo modalità morbide. Una pista ciclabile sicura sarà costruita lungo il percorso o nelle immediate vicinanze del Morris Bridge.

  • Un minimo di 400 posti auto per biciclette, il 60% dei quali sono armadietti (con ricarica elettrica) saranno forniti nelle immediate vicinanze delle stazioni.
  • Presso le stazioni capolinea: un deposito biciclette sicuro con 60 posti e un minimo di 20 cerchi per biciclette sotto pensiline;
  • Alla stazione "Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud" in corrispondenza con l'hub di interscambio Marne-la-Vallée – Chessy: un deposito biciclette sicuro con 120 posti, oltre ai cerchi per biciclette già implementati nell'ambito dello sviluppo della stazione degli autobus Sud;
  • In altre stazioni: un minimo di 12 posti, di cui almeno 6 cerchi riparati
Nuovi autobus ad alte prestazioni

La nuova linea sarà dotata di una flotta di 14 veicoli articolati di 18 metri con motori puliti. Funzioneranno a biometano, limitando così l'emissione di gas serra e inquinanti dannosi per la salute umana.

Per garantire la loro manutenzione, pulizia e parcheggio, è stato selezionato il centro operativo degli autobus di Bailly-Romainvilliers. Ora in grado di ospitare un centinaio di autobus standard e articolati, è oggetto di un progetto di transizione energetica e ampliamento per ospitare autobus alimentati a metano. Particolare attenzione sarà rivolta alla qualità dell'inserimento architettonico e paesaggistico di edifici e superfici, con il futuro progetto urbano dell'Area di La Motte.

