Il progetto ha la particolarità di far parte del progetto di raddoppio delle strade primarie realizzato da EPA France: 2×2 corsie a lungo termine su Avenue Hergé, Avenue Schuman e RD5d. Lo spazio necessario per le corsie dedicate agli autobus, al centro della strada, è ben pianificato nell'ambito del progetto EPA France. Un importante lavoro di partenariato è stato svolto e continuerà con EPA France per garantire una continuità omogenea e qualitativa degli sviluppi e per il coordinamento dei lavori su questo perimetro.