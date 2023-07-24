Trama
Servizi per ogni utilizzo
La nuova linea di autobus EVE di alto livello servirà 12 stazioni nei comuni di Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris e Jossigny. Sarà accompagnato da molte strutture per dare a tutti il loro posto nello spazio pubblico (utenti del trasporto pubblico, ciclisti, pedoni, automobilisti, ...):
- Le corsie continue dedicate agli autobus permetteranno di superare i capricci del traffico. La loro posizione al centro della strada sulla maggior parte del percorso (inserimento assiale) consentirà di mantenere l'accesso al lungomare, l'accesso alle strade adiacenti e il parcheggio. Anche la capacità stradale delle strade esistenti sarà mantenuta nell'ambito del progetto.
- Gli incroci saranno ridisegnati per garantire l'attraversamento sicuro di tutti gli utenti (autobus, biciclette, pedoni, automobili, ecc.) e per migliorare il flusso degli autobus. Attraverso un sistema di rilevamento a monte dell'incrocio, il bus EVE, prioritario, attiverà il passaggio al semaforo verde. Ciò garantirà un'elevata velocità commerciale e un servizio regolare.
- Le strutture saranno progettate per facilitare le modalità morbide. Lungo tutto il percorso saranno realizzate piste ciclabili continue.
- Saranno realizzate diverse strutture ingegneristiche, tra cui l'attraversamento della linea A della RER (due volte), la Marina Disney, il Boulevard du Parc, la linea tram-treno Crécy la Chapelle, il canale da Meaux a Chalifert e la RD5 a Esbly.
Il progetto ha la particolarità di far parte del progetto di raddoppio delle strade primarie realizzato da EPA France: 2×2 corsie a lungo termine su Avenue Hergé, Avenue Schuman e RD5d. Lo spazio necessario per le corsie dedicate agli autobus, al centro della strada, è ben pianificato nell'ambito del progetto EPA France. Un importante lavoro di partenariato è stato svolto e continuerà con EPA France per garantire una continuità omogenea e qualitativa degli sviluppi e per il coordinamento dei lavori su questo perimetro.