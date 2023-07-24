Costi e finanziamenti
Il cast
Lo Stato
Partecipando al finanziamento del progetto Bus EVE, lo Stato si impegna a rispondere alle sfide dei viaggi e alle aspettative dei residenti dell'Ile-de-France. Persegue il suo obiettivo: modernizzare e sviluppare linee di trasporto più efficienti e accessibili a tutti, consentendo di muoversi più rapidamente verso una città sostenibile e uno stile di vita più pacifico, rafforzando così l'attrattiva della regione dell'Île-de-France.
La regione Île-de-France
La regione Île-de-France è il principale finanziatore dello sviluppo dei trasporti nell'Île-de-France. La sua priorità: sviluppare collegamenti da periferia a periferia per migliorare concretamente la mobilità di tutti i residenti dell'Ile-de-France. La Regione partecipa al finanziamento degli studi e delle infrastrutture del Bus EVE.
Il Dipartimento di Seine-et-Marne
Il Dipartimento di Seine-et-Marne agisce per facilitare il viaggio di Seine-et-Marnais con i mezzi pubblici, sia per andare al lavoro, a scuola, in un luogo di svago o per accedere ai servizi locali. Nell'ambito del progetto Bus EVE, il Dipartimento partecipa al finanziamento di studi e infrastrutture.
Agglomerazione Val d'Europe
Quarto settore della nuova città di Marne-la-Vallée, l'agglomerato comprende tutti i comuni serviti dal Bus EVE, vale a dire Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre e Serris, a cui si sono aggiunti nel gennaio 2018 i comuni di Villeneuve le Comte e Villeneuve Saint-Denis e da gennaio 2020 Esbly, Montry e Saint-Germain-sur-Morin. Creato per sostenere lo sviluppo del territorio: costruzione e gestione di infrastrutture, strutture scolastiche pubbliche, sviluppo di piani urbanistici, accoglienza di nuove popolazioni... Val d'Europe Agglomération partecipa al finanziamento di studi pre-progetto e infrastrutture.
Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Al centro della rete di trasporto dell'Île-de-France, IDFM riunisce tutte le parti interessate (passeggeri, funzionari eletti, produttori, vettori, gestori di infrastrutture), decide e gestisce progetti per lo sviluppo e la modernizzazione di tutti i trasporti, investe e innova per migliorare il servizio fornito ai passeggeri. Nell'ambito del progetto Bus EVE, in qualità di pilota dell'intero progetto, IDFM garantisce il rispetto del programma, del programma e dei costi. Ha condotto una consultazione preliminare e finanzia infine tutto il materiale rotabile e i costi operativi.
I nostri partner
L'EVE Bus è sviluppato in collaborazione con tutti i comuni, le comunità e i partner interessati, al fine di adattare il progetto alle specificità del territorio, in particolare: i comuni di Esbly, Coupvray, Montry, Magny-le-Hongre, Chessy, Serris, Montévrain, Jossigny e Bailly-Romainvilliers, le comunità di agglomerazione Val d'Europe Agglomération e Marne e Gondoire, le istituzioni pubbliche di sviluppo di Marne-la-Vallée EPAMarne e EPAFrance, il Syndicat Intercommunal des Trasporti, Louis Braille College di Esbly, Grand Hôpital de l'Est Francilien, cooperativa agricola VALFRANCE, EURODISNEY SAS, SNCF-Réseau, Voies Navigables de France, HAROPA - Ports de Paris.