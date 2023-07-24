Costi e finanziamenti

Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Al centro della rete di trasporto dell'Île-de-France, IDFM riunisce tutte le parti interessate (passeggeri, funzionari eletti, produttori, vettori, gestori di infrastrutture), decide e gestisce progetti per lo sviluppo e la modernizzazione di tutti i trasporti, investe e innova per migliorare il servizio fornito ai passeggeri. Nell'ambito del progetto Bus EVE, in qualità di pilota dell'intero progetto, IDFM garantisce il rispetto del programma, del programma e dei costi. Ha condotto una consultazione preliminare e finanzia infine tutto il materiale rotabile e i costi operativi.