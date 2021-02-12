Schema politico approvato dal Consiglio di Amministrazione

Giovedì 11 febbraio 2021, il Consiglio di Île-de-France Mobilités ha approvato il piano di principio e il file di inchiesta pubblica per il progetto della nuova linea di autobus EVE (Esbly – Val d'Europe). Collegando la stazione di Esbly e l'ospedale intercomunale di Marne-la-Vallée, passando per le stazioni di Marne-la-Vallée – Chessy e Val d'Europe, l'autobus EVE accompagnerà l'evoluzione del territorio e offrirà una soluzione di trasporto pubblico efficiente ai futuri utenti.

Durante questa sessione, è stato anche convalidato l'accordo di finanziamento per gli studi preliminari di progetto tra lo Stato (21%), la Regione Île-de-France (49%), il Dipartimento di Seine-et-Marne (20%) e la Comunità di agglomerazione Val d'Europe (10%), per un importo di € 3 milioni tasse escluse.

Questo è un passo importante che è stato appena raggiunto per il progetto dell'autobus EVE! Gli studi del diagramma concettuale hanno permesso di approfondire il percorso e la posizione delle stazioni secondo un approccio multicriterio relativo all'offerta di trasporto, all'ambiente, alla fattibilità tecnica e ai costi associati.

Le parti interessate del progetto (Stato, Regione Île-de-France, dipartimento, comuni, autorità locali e partner interessati) sono state coinvolte in questi studi.

Il prossimo passo?

Il progetto prosegue ora con il completamento di uno studio di pre-progetto per affinare le ipotesi adottate durante la consultazione preliminare e dopo la convalida del piano concettuale da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités.

>> Scarica la delibera del Consiglio di Amministrazione.

>> Scarica lo schema a blocchi.