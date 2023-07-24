Nel settore Esbly/Coupvray, l'autobus EVE correrà lungo la RD5d, quindi al di fuori delle strade esistenti attraverso il campo chiamato "Vignes Rouges", servirà il Louis Braille College prima di raggiungere il suo capolinea, la stazione di Esbly.

Su questa sequenza saranno installate 3 stazioni, di circa 2,1 km:

La stazione "Les Champs Forts" sul lato ovest della RD5d, di fronte all'omonima zona residenziale, nella città di Esbly. –

La stazione "Collège Louis Braille" presso il parcheggio del Collège Louis Braille, vicino all'ex stazione SNCF degli Champs Forts sulla linea Esbly-Crécy-la-Chapelle.

La stazione "Gare d'Esbly", capolinea settentrionale della linea di autobus nel proprio sito Esbly-Val d'Europe, all'interno della futura stazione degli autobus Sud del polo della stazione di Esbly. Questa stazione consentirà il collegamento con la linea P del Transilien (linee Paris-Meaux e Esbly – Crécy-la-Chapelle), nonché tutte le linee di autobus che servono le stazioni degli autobus del polo.

L'arrivo dell'autobus EVE sarà accompagnato da una ridefinizione degli spazi esterni e interni del collegio Louis Braille al fine di mettere in sicurezza tutti i flussi (pedoni, PRM, biciclette, automobili, autobus), garantire buone condizioni di accesso degli autobus alle corsie dedicate e migliorare tutte le funzionalità (servizio scuolabus, parcheggio del personale, drop-off, stazione degli autobus EVE, altre linee di autobus....).

Il progetto richiede la costruzione di strutture ingegneristiche per attraversare la RD5, il canale da Meaux a Chalifert e la linea tranviaria Esbly – Crécy la Chapelle.

Le corsie dedicate agli autobus, le stazioni e le strutture dedicate alle modalità attive (pedoni, biciclette) saranno create al di fuori delle strade esistenti e lungo l'infrastruttura ferroviaria.

Una pista ciclabile bidirezionale e un marciapiede pedonale di 2 m saranno costruiti sulla riva occidentale della RD5d, lungo la siepe naturale che confina con il campo, nella continuità degli sviluppi proposti su Boulevard Schuman e RD5d.

lungo la siepe naturale che confina con il campo, nella continuità degli sviluppi proposti su Boulevard Schuman e RD5d. Oltre la stazione "Les Champs Forts", verso il settore del campo chiamato "Vignes Rouges" verso la stazione di Esbly, sullo stesso lato sarà costruita una greenway larga 5 m (pedoni/biciclette).

I parcheggi per biciclette (armadietti sicuri e cerchi) saranno posizionati nelle immediate vicinanze delle stazioni

* I nomi delle stazioni sono provvisori