All'interno del viale circolare (RD344), nel settore "Intraring", l'autobus EVE circolerà su Hergé Avenue, Morris Street e la sua estensione. Attraverserà i binari del treno sul Morris Bridge fino alla stazione degli autobus di Chessy South e poi proseguirà lungo Seramy Avenue. Girerà quindi a monte di un primo incrocio (K0, attualmente rotonda Simone Veil) per unirsi ad Avenue Schuman e attraverserà sullo stesso viale due nuovi ponti e un secondo incrocio (G).

4 stazioni* saranno situate su questa sequenza di circa 3,9 km:

La stazione "Ariane", in Avenue Hergé, in Rue d'Ariane, servirà la ZAC des Studios et des Congrès, la ZAC du Centre Urbain du Val d'Europe, e permetterà di raggiungere la stazione Val d'Europe (RER A e stazione degli autobus) a circa 280 metri di distanza.

La stazione "Campus" che serve la ZAC des Studios et des Congrès e la ZAC du Centre Urbain du Val d'Europe – in particolare il futuro Campus sul lato nord-est di Avenue Hergé

La stazione "Gare de Marne-la-Vallée-Chessy Sud" all'interno della stazione degli autobus sud di Marne-la-Vallée Chessy (collegamento con la RER A e la stazione SNCF)

La stazione "René Goscinny" situata a nord dell'incrocio con Avenue René Goscinny / Jules Verne. Questa stazione faciliterà i collegamenti con le linee di autobus che servono la stazione degli autobus di Chessy Nord.

Questa sequenza prevede la riqualificazione delle rotatorie in incroci incrociati (K0, H1 e G) per facilitare l'attraversamento del Bus e garantire una migliore leggibilità per il percorso delle modalità attive, limitando al contempo gli impatti sulle auto.

In connessione con lo sviluppo della strada primaria sostenuta dall'EPA, è prevista una pista ciclabile bidirezionale continua sulla riva occidentale dei viali Hergé e Schuman. Una pista ciclabile unidirezionale e bilaterale è prevista anche su Séramy Avenue.

La continuità ciclabile tra Avenue Hergé e la stazione di Chessy può essere effettuata dalla nuova Rue de la Planchette. Le strutture ciclabili su questa sezione saranno definite al di fuori del progetto, nell'ambito dello studio di programmazione in corso da parte dell'EPA France. Infatti, Morris Street è chiusa al traffico generale per motivi di sicurezza, la loro vocazione è dedicata al traffico logistico e al passaggio degli autobus.

I parcheggi per biciclette (armadietti sicuri e cerchi) saranno posizionati nelle immediate vicinanze delle stazioni.

* I nomi delle stazioni sono provvisori.