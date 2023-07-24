Visualizza le recensioni

È possibile consultare in questa pagina tutte le opinioni presentate tramite il modulo di avviso online i cui autori hanno accettato la pubblicazione.

PARERE DEL SYNDICAT DE TRANSPORTS DES SECTEURS III ET IV DE MARNE-LA-VALLÉE SUL PROGETTO DI TRASPORTO PUBBLICO "ESBLY CHESSY VAL D'EUROPE"

26 giugno 2015

Saint-Thibault-des-Vignes, 24 giugno 2015

All'attenzione di Sophie Mougard

Direttore Generale dello STIF

39-41 Rue de Châteaudun,

75009 Parigi

Caso seguito da: A. Perret

Oggetto: Parere dell'Unione dei trasporti dei settori III e IV di Marne-la-Vallée sul progetto di trasporto pubblico "Esbly Chessy Val d'Europe"

Egregio Direttore,

Il Syndicat de Transport de Marne-le-Vallée (SIT) è stato strettamente coinvolto nello sviluppo del Dossier d'Objectif et de Caractéristiques Principales (DOCP) del progetto Transport en Commun en Site Propre (TCSP) "Esbly Chessy Val d'Europe" e vi ringrazio per questo.

Questo progetto, il cui scopo è quello di collegare le stazioni RER A e linea P, servendo i principali hub del territorio, è molto atteso dai funzionari eletti locali perché sosterrà lo sviluppo urbano della Città Nuova offrendo un alto livello di servizio agli utenti.

I miglioramenti stradali proposti promuoveranno tutti gli spostamenti alternativi, comprese le piste ciclabili, e rafforzeranno l'intermodalità tra il futuro TCSP e altri modi di trasporto ferroviario e autobus.

Per questo motivo non posso che esprimere parere favorevole sul progetto di DOCP che è stato sottoposto a consultazione, perché riflette le questioni sollevate dal SIT.

Vorrei anche sottolineare la qualità del meccanismo di consultazione messo in atto dall'11 maggio 2015 e la qualità dell'ascolto dello STIF su questo progetto durante i due incontri pubblici a Esbly e Serris a cui ho partecipato.

Per quanto riguarda il percorso, condivido le raccomandazioni dello STIF sulle varianti da preferire, vale a dire:

– Vicino alla stazione di Esbly: la variante "Hybrid" per servire il College.

– Alla periferia di Chessy Sud: la variante rossa via Morris Street per prendere il ponte esistente.

– Sul settore Val d'Europe: la variante del percorso giallo che serve il Centro Ospedaliero attraverso il Bd du Circulaire: sarà necessario garantire l'inversione dell'autobus all'incrocio tra Gours de la Gondoire e la RD231.

Per quanto riguarda il capolinea del TCSP in Val d'Europe, attiro la vostra attenzione sull'isolamento della riserva di passaggio per una nuova stazione degli autobus nel comune di Montévrain. Per questo motivo, sarebbe opportuno studiare la creazione di una nuova stazione degli autobus lungo il Cours de la Gondoire.

Infine, per quanto riguarda il sito di manutenzione e stoccaggio, sostengo la proposta di collocarlo presso il deposito di Orsonville a Bailly-Romainvilliers, molto vicino al capolinea.

I miei servizi sono a vostra disposizione per discutere di questo progetto.

Voglia gradire, Signor Sindaco, l'espressione dei miei distinti sentimenti.

Sinclair Vouriot

Presidente dell'Unione dei trasporti

TRAFFICO ROTABILE E NON ROTABILE

19 giugno 2015

Sono residente a Crécy la chapelle e prendo la linea Esbly Gare de l'Est da 8 anni.

La linea P mi è molto utile perché è più regolare della RER A.

Ho notato per 2-3 anni un afflusso di utenti che vanno alla stazione in auto, quindi il parcheggio si satura rapidamente oltre ad essere in pessime condizioni. Inoltre, anche l'uscita dal parcheggio nelle ore di punta è problematica.

La linea di autobus pulita tra Esbly e Val d'Europe è un'ottima idea, ma aumenterà il traffico automobilistico all'interno e intorno alla stazione di Esbly; sarà quindi necessario pensare ad aumentare i parcheggi intorno alla stazione di Esbly.

LINEA ESBLY VAL D'EUROPE

19 giugno 2015

Il progetto mi sembra interessante per il collegamento con Val d'Europe.

Tuttavia, trovo che sarebbe anche particolarmente interessante avere un collegamento ESBLY – ISLES LES VILLENOY-Lycée Courbertin. Attualmente gli studenti delle scuole superiori impiegano più di un'ora per fare il viaggio ISLES / High School mentre quest'ultimo è a 10 minuti in auto (e sarebbe anche a 10 minuti in autobus!!)

RACCORDO RER A / TRANSILIEN P

giugno 18, 2015

Progetto molto interessante soprattutto per lo svincolo RER A / Transilien P.

Quando è prevista l'estensione della RER A fino a Esbly?

AUTOBUS ESBLY VAL D'EUROPE

giugno 17, 2015

Pensiamo che sia fantastico che un autobus trasmetta tra Esbly Montry (dove viviamo) e Val d'Europe

TAPPA IMPORTANTE PER NOI LA SCUOLA EIMLV

15 giugno 2015

È un progetto importante e il percorso è interessante.

Una fermata in cima alla Côte d'Esbly, vicino alla rotonda della vecchia RN34

sarebbe essenziale per noi

La nostra scuola privata bilingue si trova a circa 200 metri di distanza e il sito Epide/Football District/International School of Marne la Vallée (EIMLV) ha bisogno di questa attrazione per i nostri giovani

I giovani del distretto calcistico avrebbero un modo in più per accedere al nuovissimo campo

come i giovani dell'Epide e anche il personale della Scuola Internazionale

Grazie per aver preso in considerazione la nostra esistenza non lontano da tutti i progetti di sviluppo della futura area commerciale del mercato Carrefour

COMPLIMENTI PER QUESTO PROGETTO!

15 giugno 2015

100% PER !!

Ho vissuto a Montry per 24 anni ed è ORA di poter beneficiare di una linea dedicata con una frequenza ogni 8 minuti.

Inoltre, il collegamento con la linea SNCF P è molto giudizioso.

Ancora Bravo e perseverare per il bene di tutti gli abitanti dei comuni limitrofi.

Sig. & Sig.ra MARCOS

STAZIONI FERROVIARIE A DISNEYLAND

giugno 11, 2015

È un peccato che questo progetto di stazione degli autobus sud a Chessy sia minato dall'occupazione del demanio pubblico da parte di Disneyland Park. Infatti, Place François Truffaut, la cui funzione è quella di servire le stazioni TGV, RER e degli autobus (sud e nord), è recintata da Disneyland.

Le guardie del parco impongono una perquisizione delle borse del pubblico, compresi gli utenti dei trasporti pubblici (è in corso anche un processo).

Ciò significa che i passeggeri degli autobus delle stazioni Nord e Sud non potranno connettersi liberamente e dovranno sottoporsi ai controlli dei loro bagagli...

VARIANTE A MAGNY IL CASTRONE

giugno 10, 2015

Questo progetto è un'ottima idea nel contesto della saturazione dei mezzi di trasporto locali. Utilizzando la rete PEPS da più di 10 anni per prendere la RER per Parigi, noto un peggioramento dei tempi di percorrenza da parte della moltitudine di fermate. A questo si aggiunge l'aumento del traffico passeggeri sulla linea A. Se questa nuova linea dovesse avere successo, vorrei che potesse passare attraverso Magny le Hongre per consentire ai suoi cittadini di avere la possibilità di utilizzare la stazione di Esbly per raggiungere la capitale. L'ideale sarebbe una sosta in rue du Moulins.

SÌ MA...... A DETERMINATE CONDIZIONI

9 giugno 2015

In effetti per lo sviluppo dei bacini di utenza è la facilità dei collegamenti tra le diverse stazioni, questo avrebbe dovuto essere fatto molto tempo fa. Ma una grande macchia nera soprattutto sulla città di Esbly molto congestionata dal traffico stradale che solleva diverse domande:

Che dire dei cambiamenti nel paesaggio e nei dintorni delle case? In che modo i cambiamenti del traffico cambieranno i percorsi quotidiani, gli attraversamenti, la sicurezza dei pedoni...? E il parcheggio? Sono già problematici intorno alla stazione di Esbly, come sarà gestito?

Un'interconnessione ferroviaria tra Meaux e Val d'Europe sarebbe stata molto più intelligente ma molto più costosa.

IL SERVIZIO DI COUPVRAY NEL PERCORSO

giugno 3, 2015

Approvo questo progetto di autobus nel proprio sito Esbly-Val d'Europe, perché non avendo la patente di guida, uso solo i mezzi pubblici per i miei viaggi, o a piedi, quindi, sono molto richiesto per il trasporto pubblico che funzionerebbe TUTTI i giorni della settimana e più tardi la sera ...

Infatti vivo a Coupvray, e uso molto la linea di autobus 06, che collega Esbly a Chessy o Val d'Europe secondo gli orari ... Questa linea serve bene Coupvray. È molto comodo, ma a parte i periodi di punta mattutini e nel tardo pomeriggio, c'è solo un autobus ogni ora durante il giorno, poco il sabato e per niente la domenica e nei giorni festivi ...

Questo potrebbe essere compensato da questo nuovo progetto, che consentirebbe di viaggiare su fasce orarie estese, compresa la domenica, con rotazioni molto più frequenti...

Deve ancora servire bene Coupvray!!

E lì, la mia riserva è al livello della fermata prevista, perché per la maggior parte degli attuali abitanti di Coupvray, sembra che dovranno camminare molto per raggiungere questa unica fermata garantita a Coupvray e pianificata vicino agli Champs-Forts sul percorso del progetto, molto lontano dalle case attuali (capisco che in futuro ci sarà l'emergere di un nuovo quartiere, Tuttavia non cambia il problema della distanza, per il maggior numero ... )

Ecco perché, per quanto riguarda il percorso a Esbly, sono favorevole alla variante con una fermata che serve il Collège Louis Braille, che permetterebbe, oltre agli studenti delle scuole medie, anche nuove aree di cupressiens (lontane dalla fermata di cui sopra) di poter radunare anche questa nuova linea...

Inoltre, va da sé che sarà necessario mantenere ANCHE la linea di autobus n ° 6 in parallelo, perché altrimenti due terzi di Coupvray non sarebbero serviti dai mezzi pubblici e non sarebbe gestibile ...

Per quanto riguarda il resto del percorso, sono piuttosto per la variante del ponte Morris per servire il nodo di interscambio di Marne la Vallée – Chessy...

Ancora una volta, spero che l'accesso alla RER A sarà veloce nella futura stazione degli autobus del Polo Sud come nell'attuale stazione degli autobus, ma che dire dell'accesso alla stazione TGV dal Polo Sud?

Infine, in Val d'Europe, sono piuttosto favorevole a servire l'ospedale attraverso il viale circolare, che consente di servire bene la stazione Val d'Europe della RER A e i principali centri di interesse del settore.

UN AUTOBUS ADATTATO ALLE ESIGENZE

2 giugno 2015

Penso che sia giunto il momento di sviluppare una rete tra Val d'Europe ed Esbly, al fine di ridurre il traffico (se possibile) e consentire agli utenti di risparmiare tempo. Accolgo le persone a casa mia tramite un sito, compresi i tirocinanti, e impiegano 1 ora per fare 8 km! A volte non hanno nemmeno un treno o un autobus per andare al lavoro.

Grazie per aver impostato questo progetto il prima possibile.

Nb: e fornire un sistema che faciliti la circolazione degli autobus di fronte alla stazione di Chessy, lo sviluppo dei treni Ouigo ha fortemente interrotto il traffico.

CORRISPONDENZA

giugno 1, 2015

Comprendiamo perfettamente che questa linea è l'unica possibilità di costruzione importante nella zona di Montry, Coupvray, per i futuri abitanti che non hanno consigli da dare, sono questi sviluppatori che dovrebbero finanziare. Per gli altri, le attuali linee di autobus saranno "piegate" su questo "grande flusso" che richiederà molti collegamenti aggiuntivi, come per le piste ciclabili sulla salita di Esbly buona fortuna.

E se il sito è pulito, gli autobus saranno puliti (trazione elettrica o diesel?)

Questo tipo di sondaggio è fuorviante, tutti trovano una buona intenzione e una risposta favorevole, ci sarà una stazione? sì se manteniamo l'opzione A, e per dare soddisfazione all'altro c'è l'opzione B, ecc... E nessuno verrà a controllare il risultato pratico tra 15 o 20 anni, nessuno tornerà indietro se c'è stato un errore. Lo scopo dell'indagine è quello di trasmettere l'idea del bisogno, di far accettare la comunicazione e far credere alla condivisione, chiche che gli anni di ritardo, i costi derivati (chi paga le piste ciclabili, i parcheggi, la perdita di equilibrio degli altri autobus, ...) non saranno mai compensati alle popolazioni le cui tasse avranno finanziato gli studi e la comunicazione.

Perché fare domande solo per il posto di lavoro? E tutti gli altri: giovani, pensionati, disoccupati?

BACINI ABITATIVI MEAUX E MARNE LA VALLÉE

26 maggio 2015

Un collegamento autobus Meaux-Esbly-Val d'Europe.

Con la creazione di questa linea di autobus Esbly-Val d'Europe, uno sviluppo della linea 17 del Pays de Meaux consentirebbe di realizzare un collegamento Meaux-Val d'Europe Bus e soddisfare la domanda di viaggio tra le sue aree abitative.

La linea 17 attualmente serve Esbly- Isles les Villenoy- Vignely- Trilbardou; Tre comuni membri della Communauté du Pays de Meaux.

Lo sviluppo di questa linea verso Meaux risponderebbe alla volontà del Sindacato e al suo progetto di sostegno allo sviluppo urbano dei territori.

TAPPI DI SUGHERO A CHESSY

20 maggio 2015

Prendo un autobus ogni giorno con la stazione di Chessy come capolinea, ci sono sempre più ingorghi nelle immediate vicinanze della stazione che sono peggiorati negli ultimi anni a causa del numero impressionante di autobus che convergono su questa piccola stazione. L'aggiunta di una linea di autobus con Chessy come punto di fermata non farà che aggravare il problema. È chiaramente meglio scegliere la stazione degli autobus Val d'Europe per Terminus, che è molto fluida in confronto.

COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI DI CHESSY

maggio 18, 2015

Come sarà effettuato il collegamento tra le 2 stazioni degli autobus Nord e Sud di Chessy,

sapendo che non è più possibile attraversare liberamente il piazzale pedonale occupato da Disneyland?

Allo stesso modo, i passeggeri degli autobus sul proprio sito saranno in grado di raggiungere le stazioni RER o TGV in superficie senza essere perquisiti dal parco?

In che modo questo nuovo progetto prevede questo collegamento tra la nuova stazione degli autobus Sud e le altre stazioni di Chessy?

PIÙ AUTO PER ARRIVARE A ESBLY!!

maggio 18, 2015

Sono ungherese da quasi 10 anni, lavoro a Parigi come molte persone da alcuni anni, prendo il treno per Esbly da più di 8 anni. Quando sono arrivato a Magny, ho preso la RER A per andare a Parigi, ma di fronte ai molti problemi quotidiani della linea A (ritardi, guasti alle attrezzature, scioperi, quasi ogni giorno un problema ...), avevo assolutamente bisogno di un altro mezzo di trasporto per andare a Parigi ... Il treno per Esbly che collega Parigi in 35 minuti è stata la soluzione! E ci sono stati molti miglioramenti negli ultimi 3 anni (nuovi treni che hanno sostituito i vecchi grigi, treni puntuali, comfort perché i treni sono finalmente climatizzati ecc ...) Grazie SNCF e tutti i suoi partner! Questo progetto di autobus che collega Esbly avrebbe dovuto vedere la luce molto tempo fa, dato il gran numero di utenti che utilizzano la linea P (Meaux / Parigi Est) ogni giorno e che continua ad aumentare. E di fronte alle molte costruzioni che sono emerse intorno alla Disney, anche guidando male la RER A è completamente satura. Il grande problema a Esbly è il parcheggio intorno alla stazione, dopo le 8:15 del mattino, è praticamente impossibile parcheggiare nel parcheggio di soli 300 posti, e molte strade intorno alla stazione sono passate nella zona blu (parcheggio limitato) mentre si poteva parcheggiare molto più facilmente prima. Rapidamente che questo progetto vede la luce del giorno, grazie grazie ... Non avrò più bisogno di prendere la mia auto tutti i giorni (oltre al navigo pass ci sono i costi del gas ...).

I nostri comuni si stanno sviluppando, abbiamo anche bisogno di mezzi di trasporto più adatti ai nostri figli, che possano anche andare alle varie scuole (scuole, college, licei, campus, palestre).

PER UN TRASPORTO MIGLIORE MA CON LOGICA E CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI

maggio 18, 2015

Per quanto riguarda il settore Val d'Europe, sarebbe preferibile che l'autobus girasse intorno all'Avenue de l'Europe e poi all'ospedale per finire con un capolinea sulla RER Val d'Europe e non un capolinea all'ospedale. Sarebbe bene considerare una stazione degli autobus alla stazione RER Val d'Europe ma lato Montevrain per questa linea ma anche le altre linee che partono dal sud della stazione (Lagny, Tournan, ...) Scegliendo questa sezione (tramite la RD231) accelererà contemporaneamente l'implementazione della RD231 a 2×2 corsie.

Per quanto riguarda il settore Marne la Vallée – Chessy, la variante va la rue Morris è da preferire a causa del basso investimento da prevedere e del fatto che le 2 varianti proposte sono identiche ma non allo stesso prezzo.

Nella riflessione in generale non dobbiamo dimenticare che sono le nostre tasse che vengono utilizzate principalmente e che non ha senso fare investimenti pesanti quando i percorsi delle infrastrutture stradali sono già stati tracciati da più di 20 anni e che sarebbe necessario prima finire di realizzarli nello stesso stile della RD 231 tra Montevrain e Lagny (corsia centrale riservata a un futuro "trasporto" pulito"

RECENSIONI BUS SITO PULITO

maggio 18, 2015

Favorevole sul principio dello sviluppo di questo modo di trasporto.

Purtroppo, non tutte le aree commerciali sono servite dal percorso, né a maggior ragione i villaggi. L'obiettivo sembra quindi favorire la stazione TGV, le aree commerciali della Val d'Europe (e fortunatamente quindi l'Ospedale e l'università giudiziosamente posizionati nelle vicinanze) ... Perché non utilizzare Circular Boulevard per tutto o parte del percorso?

Una continuità del percorso fino alla stazione di Lagny via Montévrain e Chanteloup sarebbe senza dubbio molto opportuna.

Anche l'integrazione di uno sviluppo per le piste ciclabili durante i lavori sugli autobus sarebbe molto positiva.

SU COSA PUOI ESPRIMERE LA TUA OPINIONE?

maggio 18, 2015

Buongiorno.

Le informazioni, soprattutto cartografiche, fornite sul sito, non permettono a tutti di rendersi conto dell'impatto del progetto sulla qualità del proprio luogo di vita. Come sapete, i cittadini attribuiscono grande importanza alla questione.

Ognuno può, allo stato attuale, approvare globalmente lo sforzo per il trasporto pubblico, convalidare un percorso di autobus e decidere l'ubicazione delle stazioni, se riesce a localizzarle esattamente. Ma per quanto riguarda i cambiamenti nel paesaggio e nei dintorni delle case? In che modo i cambiamenti del traffico cambieranno i percorsi quotidiani, gli attraversamenti, la sicurezza dei pedoni...? E il parcheggio? Sono già problematici intorno alla stazione di Esbly, come sarà gestito l'aumento dei parcheggi dovuto all'incrocio con la RER e Disney Land?

Quindi, come possiamo trovare informazioni più dettagliate e dare un feedback prima che il progetto sia finalizzato – per preservare la possibilità di influenzarne il contenuto?

PROGETTO MISTO

maggio 18, 2015

Buongiorno

Il progetto promuoverà certamente gli spostamenti collettivi della futura urbanizzazione dell'altopiano nei prossimi dieci anni, ma non risolve l'attuale congestione della RD934 tra Crécy e Lagny.

La soluzione più semplice in un primo momento sarebbe quella di eliminare il pedaggio di Coutevroult sulla A4, promuovendo così il suo libero accesso limitando l'attraversamento della RD934 da parte dei veicoli diretti nella zona di Marne la Vallée. Ciò consentirebbe di ottimizzare il trasporto pubblico e i collegamenti morbidi (piste ciclabili).

SAREBBE INTERESSANTE SE IL TEMPO DI PERCORRENZA VAL D'EUROPE – PARIGI FOSSE MIGLIORE RISPETTO ALLA RER A

maggio 18, 2015

Mi sembra che questo progetto porti interesse agli abitanti dei comuni della Val d'Europe, se consente un tempo di percorrenza migliore attraverso la linea Transilien P rispetto alla RER A.

Resta da vedere che ci sono interconnessioni efficienti tra veicoli personali e autobus, o altre linee di autobus PEP e questo nuovo autobus.

AVVISO + TRAMA

maggio 13, 2015

Sono favorevole alla creazione di questa nuova linea di autobus sul proprio sito.

Per la fase 1, sono favorevole a passare attraverso il viale circolare perché è più vicino alla stazione RER Val d'Europe.

Per la fase 2, sono favorevole al passaggio attraverso il Morris Bridge perché è meno costoso e non c'è un'installazione specifica da servire in questa zona.

Per la fase 5, sono favorevole al passaggio attraverso lo stadio perché consente anche di servire meglio il centro della città di Esbly.

AUTOBUS

maggio 13, 2015

Dovrebbe essere esteso alla stazione di Meaux che alleggerirebbe le linee di autobus 19 e 69 che vanno a Val d'Europe e Chessy c'è un grande bisogno perché le linee sono sature

TRAMA

maggio 13, 2015

perché parlare di MONTRY quando nulla cambia per i suoi abitanti? Nessuna stazione sarà creata lì. E sarà sempre infernale andare a Magny le Hongre per esempio (collegamento a Chessy per tornare sui suoi passi e sempre 2 autobus e più di 30 minuti di viaggio mentre è la città accanto.)

Lavoro a Magny le Chongre. In auto ho messo 5 minuti e in autobus più di 30!

Preferirei una pista ciclabile da Montry a Magny sulla dipartimentale 93 che è particolarmente pericolosa.

NESSUNA STAZIONE PER SERVIRE IL CREPS, L'EPIDE, L'ECOLOE INTERNATIONALE EIMLV, LA LIGUE 77 DE FOOTBALL E LA FEDERAZIONE CICLISTICA, SITUATA AL CASTELLO DI MONTRY

maggio 13, 2015

Ciao, se non erro, noto che sui piani proposti per la consultazione (e disponibili sui siti web), una stazione intermedia nella zona di MLV-Chessy e Esbly non è prevista per servire il castello di Montry che ospita molti centri sportivi (CREPS, Ligue 77 de Football, Fédération du cyclisme) e l'istruzione (EPIDE, EIMLV). Queste infrastrutture di solito generano un volume di traffico giornaliero ed eccezionale (tornei sportivi) e l'inserimento di una stazione sarebbe sicuramente un vantaggio per le popolazioni interessate (alcune delle quali non beneficiano necessariamente del trasporto individuale o possono venire da lontano). C'è un modo per rimediare a questa svista e proporre ora l'inserimento di una stazione nel tracciato della linea?

Cordiali saluti,

AUTOBUS SUL PROPRIO SITO

maggio 13, 2015

favorevole a questo tipo di trasporto "pulito".

Offre la possibilità di collegare la Gare de l'Est con Val d'Europe.