Qual è lo scopo della consultazione?

La consultazione preliminare, tenutasi dall'11 maggio al 26 giugno 2015, è stata un primo momento di informazione e scambio con il pubblico.

Il Dossier degli Obiettivi e delle Caratteristiche Principali (DOCP), a supporto della consultazione, consente di presentare al pubblico le principali sfide del progetto, in una fase ancora a monte degli studi.

La consultazione si è concentrata in particolare sulle seguenti domande: ritiene opportuno questo progetto? Cosa ne pensi delle sue caratteristiche principali (percorso, modalità di trasporto, stazioni, ecc.)? Hai qualche suggerimento?

Inoltre, il progetto di autobus Esbly-Val d'Europe ha presentato alla consultazione diverse varianti di percorso, a Esbly, presso l'hub di interscambio Marne-la-Vallée – Chessy e nel settore Val d'Europe. Il pubblico ha potuto esprimere la propria preferenza per il percorso, che ha contribuito a informare la decisione dei responsabili del progetto, al di là dei vincoli tecnici inerenti alle varie opzioni.

Le opinioni e le osservazioni raccolte durante la consultazione contribuiscono al progetto e sono state trascritte nel bilancio della consultazione. Questo documento è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio Ile-de-France Mobilités e ha partecipato all'orientamento del resto degli studi e al miglioramento del progetto in modo che soddisfi al meglio le esigenze dei territori e degli utenti.

Questo processo di dialogo e informazione continuerà fino all'inchiesta pubblica, durante la quale verrà presentato un progetto molto più dettagliato per il commento pubblico.