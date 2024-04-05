Nuova lineaEsbly > Val d'Europe
Qual è lo scopo dell'inchiesta pubblica?
L'inchiesta pubblica presenterà il progetto e le condizioni per la sua integrazione nel territorio. Si concentrerà congiuntamente su due obiettivi:
- L'utilità pubblica dei lavori di costruzione della nuova linea di autobus di servizio di alto livello Esbly-Val d'Europe
- La compatibilità dei documenti urbanistici dei comuni interessati dal progetto, per i quali tale procedura è necessaria.
Dovrebbe consentire al maggior numero possibile di persone di esprimere le proprie osservazioni. Fornirà informazioni utili per la valutazione dell'utilità pubblica del progetto e consentirà al cliente di avere le aspettative dei cittadini. L'inchiesta pubblica consentirà al pubblico di esprimere le proprie opinioni sul progetto di autobus Esbly-Val d'Europe, al fine di esprimere la propria opinione sulla sua pubblica utilità.