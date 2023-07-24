Saranno create corsie per i ciclisti?

Sono previste strutture ciclabili continue lungo l'intero percorso del Bus EVE. Saranno principalmente sui marciapiedi, e quindi fisicamente separati dalla carreggiata. Infine, la riqualificazione degli incroci circolari in incroci semaforici, più urbani, fornirà una migliore leggibilità per i ciclisti.

La continuità ciclistica sarà così garantita su tutto il lineare

Le piste ciclabili possono anche essere sotto forma di pista ciclabile unidirezionale, pista ciclabile, zona 30, area di incontro o area pedonale.