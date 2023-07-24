Nuova lineaEsbly > Val d'Europe
Il numero di linee di autobus e la loro frequenza saranno ridotti?
Pubblicato su
Nei prossimi mesi sarà studiata una riorganizzazione della rete di autobus, che consentirà di definire le linee che circoleranno sul proprio sito e di riorganizzare le altre linee se necessario, al fine di servire il maggior numero possibile di passeggeri mantenendo un servizio efficiente ed efficiente. La riorganizzazione della rete di autobus:
- ottimizzare il servizio di autobus
- promuovere il passaggio ad altri modi (RER, Transilien, ecc.)
- limitare i duplicati
- ottimizzare i tempi di percorrenza
- facilitare i collegamenti
- migliorare il servizio fornito agli utenti
- rendere il trasporto pubblico coerente su tutto il territorio.
Questa riorganizzazione è già oggetto di riflessione che proseguirà nelle fasi di studio successive.