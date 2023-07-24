Autobus

Nuova lineaEsbly > Val d'Europe

Il numero di linee di autobus e la loro frequenza saranno ridotti?

Nei prossimi mesi sarà studiata una riorganizzazione della rete di autobus, che consentirà di definire le linee che circoleranno sul proprio sito e di riorganizzare le altre linee se necessario, al fine di servire il maggior numero possibile di passeggeri mantenendo un servizio efficiente ed efficiente. La riorganizzazione della rete di autobus:

  • ottimizzare il servizio di autobus
  • promuovere il passaggio ad altri modi (RER, Transilien, ecc.)
  • limitare i duplicati
  • ottimizzare i tempi di percorrenza
  • facilitare i collegamenti
  • migliorare il servizio fornito agli utenti
  • rendere il trasporto pubblico coerente su tutto il territorio.

Questa riorganizzazione è già oggetto di riflessione che proseguirà nelle fasi di studio successive.