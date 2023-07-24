L'inserimento di corsie dedicate agli autobus avrà un impatto sul traffico? Condizioni di parcheggio?

Gli impatti del progetto EVE Bus sul suo ambiente sono stati analizzati nella fase dello schema a blocchi, che saranno ulteriormente sviluppati nelle fasi successive degli studi. Allo stato attuale degli studi, l'arrivo dell'autobus sul proprio sito avrà un impatto molto limitato sull'offerta di parcheggio. Per quanto riguarda la circolazione:

Su tutto il lineare, gli incroci integreranno una fase specifica (semaforo) per garantire la priorità dell'autobus sul proprio sito.

le corsie dedicate agli autobus possono anche essere condivise con altre linee di trasporto pubblico su alcune sezioni: Cours de la Gondoire; strada di accesso alla stazione degli autobus di Chessy-Sud; Avenue Paul Séramy.