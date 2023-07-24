Sono allo studio diversi percorsi?

Varianti di percorso proposte durante la consultazione in Val d'Europe L'autobus EVE servirà i comuni di Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris e Jossigny. La nuova linea consentirà di servire diverse strutture strutturanti e aree in via di sviluppo. Sarà inoltre integrato in aree già urbanizzate e servirà stazioni trafficate.