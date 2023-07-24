Nuova lineaEsbly > Val d'Europe
Sono allo studio diversi percorsi?
Pubblicato su
Diversi settori sono stati oggetto di percorsi alternativi, che sono stati proposti per una consultazione preliminare:
- A Esbly:
Varianti di percorso proposte durante la consultazione a Esbly La variante di percorso attraverso il Louis Braille College è stata selezionataa seguito della consultazione. Tenendo conto delle opinioni, sono proseguiti gli studi per chiarire questo aspetto.
- Al polo della stazione di Marne-la-Vallée–Chessy:
Varianti di percorso proposte durante la consultazione a Chessy La variante di percorso attraverso Morris Street è stata selezionataa seguito della consultazione. Tenendo conto delle opinioni, gli studi proseguiranno ora per chiarire l'inserimento dell'autobus nel sito specifico del nodo di trasporto Marne-la-Vallée.
- In Val d'Europe:
Varianti di percorso proposte durante la consultazione in Val d'Europe L'autobus EVE servirà i comuni di Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris e Jossigny. La nuova linea consentirà di servire diverse strutture strutturanti e aree in via di sviluppo. Sarà inoltre integrato in aree già urbanizzate e servirà stazioni trafficate.