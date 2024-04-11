Quale seguito per la consultazione?

La consultazione preliminare si è svolta dall'11 maggio al 26 giugno 2015 con l'organizzazione di incontri pubblici, la diffusione di materiale informativo e la possibilità per i residenti di esprimere la propria opinione attraverso le tessere T o sul sito web del progetto.

Tutti questi contributi sono confluiti nei risultati della consultazione, approvati il 7 ottobre 2015 dal Conseil d'Île-de-France Mobilités (ex STIF). Il proseguimento degli studi si basa sulle lezioni apprese dalla consultazione e su un dialogo continuo con gli attori relè del territorio.

Gli studi proseguono fino a portare ad un progetto dettagliato (progetto preliminare) e alla costituzione del fascicolo dell'inchiesta pubblica. Una volta che questi documenti saranno stati approvati dal Consiglio di Île-de-France Mobilités, una nuova fase di consultazione, l'inchiesta pubblica, può iniziare e consentirà al pubblico di esprimersi sul progetto di autobus sul proprio sito Esbly-Val d'Europe, al fine di decidere sulla sua pubblica utilità.