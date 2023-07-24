Nuova lineaEsbly > Val d'Europe
Quali sono i benefici attesi dal progetto?
Pubblicato su
Il progetto EVE bus:
- sostenere lo sviluppo urbano del territorio anticipando la creazione di una capacità di trasporto pubblico che serva questi nuovi quartieri
- offrire un servizio di trasporto di alto livello tra l'area abitativa di Meaux e il settore IV della nuova città di Marne-la-Vallée
- garantire una rete di qualità con la rete di trasporto strutturante consentendo un collegamento efficiente con le stazioni di Esbly (linea P), Marne-la-Vallée – Chessy (RER A e stazione SCNF) e Val d'Europe (RER A)
- servire le principali strutture del territorio e i settori di occupazione di Chessy e Val d'Europe (ospedale intercomunale di Marne-la-Vallée, centro commerciale Val d'Europe, parco Disney, collegio Louis Braille e la sua palestra, cimitero di Esbly; e futuro: scuole, centri universitari, centro congressi, ecc.)
- Creare un servizio di trasporto veloce e affidabile, accessibile a tutta la popolazione
Offrirà un'alternativa molto più efficiente per gli utenti dell'attuale linea di autobus "Peps 6" per i viaggi tra la stazione di Esbly e la RER A. I suoi autobus articolati offriranno a tutti un alto livello di servizio grazie a questo nuovo trasporto pubblico veloce, affidabile e regolare. Il progetto offrirà:
- Regolarità e affidabilità (tempo di percorrenza garantito) grazie ad una corsia di traffico riservata e alla priorità agli incroci.
- Accessibilità per le persone con mobilità ridotta.
- Frequenza di passaggio sostenuta (circa 5 minuti nelle ore di punta).