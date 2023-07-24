Qual è lo schema a blocchi?

Il diagramma a blocchi viene utilizzato per costituire il fascicolo dell'inchiesta pubblica. Specifica gli obiettivi del progetto, definisce il suo programma funzionale in termini di integrazione urbana e ambientale, funzionamento, sicurezza, intermodalità e tenendo conto delle raccomandazioni risultanti dalla consultazione preliminare. Specifica ulteriormente il costo e il programma del progetto considerando i potenziali rischi e pericoli ed effettua una prima valutazione ambientale.