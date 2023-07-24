Nuova lineaEsbly > Val d'Europe
Cos'è un Bus Operations Center (COB)?
Si tratta di un'officina-garage le cui funzioni principali sono: pulizia interna ed esterna degli autobus, manutenzione preventiva e correttiva nonché il garage degli autobus a fine servizio. Questa apparecchiatura non rappresenta un pericolo per i residenti locali.
L'attuale centro di autobus situato nel comune di Bailly-Romainvilliers, oggetto di un futuro ampliamento, è stato selezionato per fungere da centro operativo di autobus per il progetto Bus EVE, nonché per soddisfare le esigenze di sviluppo futuro dell'offerta di trasporto dell'area abitativa (escluso il progetto Bus EVE).