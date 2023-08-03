Che cos'è un DOCP? Quali sono i suoi obiettivi?

Il Dossier Obiettivi e Caratteristiche Principali (DOCP) è il documento che presenta gli elementi di fattibilità e tempestività di un progetto di trasporto. Descrive le caratteristiche principali e gli impatti, sulla base di studi precedenti. Una volta approvato dal Conseil d'Île-de-France Mobilités, il DOCP costituisce il dossier di supporto per la consultazione preliminare. Puoi consultarlo nella sezione "Documentazione".