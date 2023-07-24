Chi sono gli attori del progetto e quali sono i loro ruoli?

In qualità di pilota del progetto, Île-de-France Mobilités – l'autorità organizzatrice della mobilità nell'Île-de-France – garantisce il rispetto del programma, del programma e dei costi. Nell'ambito del progetto di autobus EVE, Île-de-France Mobilités ha condotto una consultazione preliminare.

Île-de-France Mobilités è l'autorità aggiudicatrice dell'operazione. Ha gestito tutti gli studi relativi alla realizzazione del Concept Scheme e del Public Utility Survey File e si è affidata a diversi fornitori di servizi tecnici per garantirne il consolidamento.

Île-de-France Mobilités coordina tutte le interfacce con i progetti urbani attraversati dal progetto che realizzano gli sviluppi in anticipo rispetto alla fase.

La regione Île-de-France e il dipartimento Seine-et-Marne finanziano studi e infrastrutture. Île-de-France Mobilités finanzia il materiale rotabile e l'esercizio.

Le autorità locali e le parti interessate sono coinvolte negli studi durante tutto il progetto.