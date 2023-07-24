L'autobus EVE prenderà la RD5d tra il viale circolare (RD344) e rue de Montry a Coupvray.

3 stazioni* sono proposte su questa sequenza di circa 1,2 km:

Il resort "Hôtels du Val de France" vicino al settore alberghiero esistente e che si svilupperà in futuro

La stazione "Trois Ormes" a sud della RD934, vicino a una futura centralità commerciale della ZAC des Trois Ormes e all'asse pedonale di attraversamento della RD5d previsto come parte dello sviluppo di questa ZAC.

La stazione "Cent Arpents" a nord della RD934, vicino a una futura centralità commerciale della ZAC di Coupvray, nonché una polarità di attrezzature esistenti o pianificate del settore (possibile futuro college – ZAC de Coupvray, palestra, gruppo scolastico, Parc du Château, ...).

Questa sequenza richiederà la riconfigurazione di tre incroci per:

garantire l'inserimento di corsie dedicate al Bus

migliorare la leggibilità per il percorso della modalità attiva

Limitare gli impatti sulle automobili

L'incrocio con rue de Montry per consentire l'inserimento di corsie dedicate agli autobus. L'autobus EVE passerà da un inserimento al centro della strada sulla RD5d a un inserimento laterale, lato ovest verso Esbly, a monte dell'incrocio con rue de Montry.

Una pista ciclabile bidirezionale sul marciapiede sarà costruita sulla riva occidentale della RD5d.

I parcheggi per biciclette (armadietti sicuri e cerchi) saranno posizionati nelle immediate vicinanze delle stazioni.

* I nomi delle stazioni sono provvisori