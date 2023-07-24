RD5D
L'autobus EVE prenderà la RD5d tra il viale circolare (RD344) e rue de Montry a Coupvray.
3 stazioni* sono proposte su questa sequenza di circa 1,2 km:
- Il resort "Hôtels du Val de France" vicino al settore alberghiero esistente e che si svilupperà in futuro
- La stazione "Trois Ormes" a sud della RD934, vicino a una futura centralità commerciale della ZAC des Trois Ormes e all'asse pedonale di attraversamento della RD5d previsto come parte dello sviluppo di questa ZAC.
- La stazione "Cent Arpents" a nord della RD934, vicino a una futura centralità commerciale della ZAC di Coupvray, nonché una polarità di attrezzature esistenti o pianificate del settore (possibile futuro college – ZAC de Coupvray, palestra, gruppo scolastico, Parc du Château, ...).
Questa sequenza richiederà la riconfigurazione di tre incroci per:
- garantire l'inserimento di corsie dedicate al Bus
- migliorare la leggibilità per il percorso della modalità attiva
- Limitare gli impatti sulle automobili
L'incrocio con rue de Montry per consentire l'inserimento di corsie dedicate agli autobus. L'autobus EVE passerà da un inserimento al centro della strada sulla RD5d a un inserimento laterale, lato ovest verso Esbly, a monte dell'incrocio con rue de Montry.
Una pista ciclabile bidirezionale sul marciapiede sarà costruita sulla riva occidentale della RD5d.
I parcheggi per biciclette (armadietti sicuri e cerchi) saranno posizionati nelle immediate vicinanze delle stazioni.
* I nomi delle stazioni sono provvisori