Autobus

Nuova lineaEsbly > Val d'Europe

RD5D

L'autobus EVE prenderà la RD5d tra il viale circolare (RD344) e rue de Montry a Coupvray.

3 stazioni* sono proposte su questa sequenza di circa 1,2 km:

  • Il resort "Hôtels du Val de France" vicino al settore alberghiero esistente e che si svilupperà in futuro
  • La stazione "Trois Ormes" a sud della RD934, vicino a una futura centralità commerciale della ZAC des Trois Ormes e all'asse pedonale di attraversamento della RD5d previsto come parte dello sviluppo di questa ZAC.
  • La stazione "Cent Arpents" a nord della RD934, vicino a una futura centralità commerciale della ZAC di Coupvray, nonché una polarità di attrezzature esistenti o pianificate del settore (possibile futuro college – ZAC de Coupvray, palestra, gruppo scolastico, Parc du Château, ...).

Questa sequenza richiederà la riconfigurazione di tre incroci per:

  • garantire l'inserimento di corsie dedicate al Bus
  • migliorare la leggibilità per il percorso della modalità attiva
  • Limitare gli impatti sulle automobili

L'incrocio con rue de Montry per consentire l'inserimento di corsie dedicate agli autobus. L'autobus EVE passerà da un inserimento al centro della strada sulla RD5d a un inserimento laterale, lato ovest verso Esbly, a monte dell'incrocio con rue de Montry.

Una pista ciclabile bidirezionale sul marciapiede sarà costruita sulla riva occidentale della RD5d.
I parcheggi per biciclette (armadietti sicuri e cerchi) saranno posizionati nelle immediate vicinanze delle stazioni.

* I nomi delle stazioni sono provvisori

Scopri altri settori

Boulevard circolare a Serris / Chessy

Val d'Europe

Leggi

Intraring

Leggi

Esbly / Coupvray

Leggi